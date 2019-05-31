ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Смерчи и заморозки до -5: синоптики дали устрашающий прогноз на июнь в Украине

4.5тЧитать материал на украинском

В июне 2019 года в Украине ожидается активная грозовая деятельность, град, шквалы, сильные дожди и ливни, в отдельных областях прогнозируют мезомасштабные смерчи.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра. Отмечается, что средняя месячная температура воздуха составит 16-21°, в горных районах 9-15°.

"Абсолютный максимум температуры составляет 32-39°, в горных районах 21-33°; абсолютный минимум - 0-7° тепла, в горах и в отдельных районах северных, восточных, Ривненской и Днепропетровской областях 1-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза", – говорится в сообщении.

Новости
Дожди, грозы, шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Непогода в Украине

Непогода в Украине

GISMETEO

Месячное количество осадков ожидается 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, что в большинстве западных областей меньше нормы, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

Смерчи и заморозки до -5: синоптики дали устрашающий прогноз на июнь в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометео НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова заявила, что в Украине первый месяц лета начнется дождями, а настоящее тепло придет лишь через неделю после окончания весны.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
4
Смешно
7
Интересно
7
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-