Смерчи и заморозки до -5: синоптики дали устрашающий прогноз на июнь в Украине

В июне 2019 года в Украине ожидается активная грозовая деятельность, град, шквалы, сильные дожди и ливни, в отдельных областях прогнозируют мезомасштабные смерчи.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра. Отмечается, что средняя месячная температура воздуха составит 16-21°, в горных районах 9-15°.

"Абсолютный максимум температуры составляет 32-39°, в горных районах 21-33°; абсолютный минимум - 0-7° тепла, в горах и в отдельных районах северных, восточных, Ривненской и Днепропетровской областях 1-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза", – говорится в сообщении.

Непогода в Украине GISMETEO

Месячное количество осадков ожидается 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, что в большинстве западных областей меньше нормы, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометео НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова заявила, что в Украине первый месяц лета начнется дождями, а настоящее тепло придет лишь через неделю после окончания весны.

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