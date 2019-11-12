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12 ноября • обновлено в 20:45
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"Слуга народа" как эксперт подтвердил, что Байден давил на президента для увольнения Шокина. Документ

"Слуга народа" как эксперт подтвердил, что Байден давил на президента для увольнения Шокина. Документ
По факту подготовлен научно-правовой вывод
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Депутат от "Слуги народа" Мережко в 2017 году подтвердил факт давления Байдена на Президента Украины для увольнения Виктора Шокина.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук эксперт Кирилл Сазонов, опубликовав копии документов.

По его словам, в 2017 году украинское подразделение Ассоциации международного права по запросу адвокатского бюро, защищавшего Шокина, подготовило научно-правовой вывод о факте давлении Байдена на Президента Украины с целью увольнения Шокина. В нем эксперт, а сегодня это депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, признал давление Байдена на Президента страны для увольнения Шокина и вмешательство во внутренние дела Украины.

Петр Порошенко и Джо Байден

Петр Порошенко и Джо Байден

Корреспондент.net

"Заявление вице-президента США Джозефа Байдена относительно необходимости увольнения с должности Генерального прокурора Украины Шокина как условия предоставления Украине соответствующей финансовой (экономической) помощи, можно рассматривать как осуществление давления на Президента Украины, а значит это давление можно квалифицировать как акт вмешательства во внутренние дела Украины со стороны иностранного государства, что является нарушением одного из принципов международного права", – говорится в опубликованном документе.

"Как причудливо тасуется колода. Интересно, что скажет Мережко сегодня относительно своего вывода двухлетней давности? Думаю, как юрист-профессионал он от него не откажется", – резюмировал Сазонов.

Как сообщалось ранее, 28 октября Шевченковский районный суд Киева обязал государственное бюро расследований внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в заявлении экс-генпрокурора Виктора Шокина относительно незаконного сбора и передачи его личных данных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.

"Слуга народа" как эксперт подтвердил, что Байден давил на президента для увольнения Шокина. Документ
"Слуга народа" как эксперт подтвердил, что Байден давил на президента для увольнения Шокина. Документ
"Слуга народа" как эксперт подтвердил, что Байден давил на президента для увольнения Шокина. Документ
"Слуга народа" как эксперт подтвердил, что Байден давил на президента для увольнения Шокина. Документ
"Слуга народа" как эксперт подтвердил, что Байден давил на президента для увольнения Шокина. Документ
"Слуга народа" как эксперт подтвердил, что Байден давил на президента для увольнения Шокина. Документ
"Слуга народа" как эксперт подтвердил, что Байден давил на президента для увольнения Шокина. Документ
"Слуга народа" как эксперт подтвердил, что Байден давил на президента для увольнения Шокина. Документ

16 октября ГБР зарегистрировало заявление Шокина о разглашении сотрудниками НАБУ данных, составляющих тайну досудебного расследования, а также сливе персональных данных Шокина сотрудникам посольства США в Украине.

По мнению Шокина, НАБУ незаконно получило в Государственной миграционной службе его личную карточку, а также незаконно передала ее посольству США. Данный "слив", по мнению экс-генпрокурора, был осуществлен для давления на него со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Персоны
Джо Байден Виктор Шокин
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