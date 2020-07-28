Следующим будет Путин? - Нацсовет призвали отреагировать на выступление Кирилла в эфире укрТВ

Поздравление патриархом Кириллом украинцев с Днем Крещения Руси в эфире украинского телеканала является “совсем печальным признаком”.

Об этом заявил в Facebook политический эксперт Андрей Смолий. По его мнению, Кремль не скрывает, что контролирует информационное пространство Украины.

Он призвал государственные структуры отреагировать на трансляцию выступления Гундяева.

“Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, вы хоть мониторите что происходит, или закрыли глаза, уши и наблюдаете, как пятая колонна Кремля оккупирует информационное пространство страны? Следующим в эфирах медведчуковских каналов будет Путин?”, – написал Смолий.

Кремль контролирует информационное пространство Украины (Facebook Андрея Смолия)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава РПЦ патриарх Кирилл вряд ли когда-нибудь еще сможет посетить Украину. Прежде всего это связано с его статусом российского чиновника, а также с ответственностью за гибель десятков тысяч украинцев в войне против России. Об этом рассказал заместитель главы Управления по внешним связям ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря.