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20 января • обновлено в 18:49
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Обстрелы и потери в Золотом: в ООС отреагировали на обвинения во лжи

1.6т
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В штабе Операции объединенных сил опровергают информацию об обстрелах в зоне разведения войск в районе населенного пункта Золотое-4.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщили в пресс-центре ОС. Там подтвердили, что обстрелы около н.п. Золотое ведутся, однако они не затрагивают участок разведения войск.

"Если брать участок разведения, то он проходит в районе н.п. Катериновка, под н.п. Золотое, и немного затрагивает территорию Золотое-4", – напомнили в ООС.

Карта разведения войск в Золотом-4

Карта разведения войск в Золотом-4

А вот боевые действия в последние дни развязались чуть выше, над Золотым 4 и 5, ближе к н.п. Орехово, отметили в пресс-центре штаба.

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"Если смотреть по спутниковой карте, видно, что вдоль от Золотого до Золотого-5 идут терриконы, грубо говоря, вот от них до Орехово идут украинские позиции, и эти позиции обстреливаются вдоль всей линии. Обстрелы идут из неподконтрольных Украине населенных пунктов Донецкого, Голубовского и Березовского. Что-то попадает на Орехово, а что-то на Золотое-4, но большинство все же на Ореховое, поэтому указываем в сводках его", – рассказали в пресс-штабе.

В пресс-центре ООС также сообщили, что погибший 19 января украинский военный воевал в районе Золотое-Орехово. Данных по пострадавшим штаб не получил: "Скорее всего, их не было", сказали нам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Донбасс Вооруженные силы Украины ООС
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Что за бред?!.Какая разница по какому пальцу молотком в**бал,рука болит!.Слушая объяснение этого осла , хочется спросить:как так выходит,что при ударе в ухо,получают сотрясение мозга?!.Это уже даже не "Лига Смеха,это "Скотный Двор"!.
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