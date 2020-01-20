Обстрелы и потери в Золотом: в ООС отреагировали на обвинения во лжи

В штабе Операции объединенных сил опровергают информацию об обстрелах в зоне разведения войск в районе населенного пункта Золотое-4.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщили в пресс-центре ОС. Там подтвердили, что обстрелы около н.п. Золотое ведутся, однако они не затрагивают участок разведения войск.

"Если брать участок разведения, то он проходит в районе н.п. Катериновка, под н.п. Золотое, и немного затрагивает территорию Золотое-4", – напомнили в ООС.

Карта разведения войск в Золотом-4

А вот боевые действия в последние дни развязались чуть выше, над Золотым 4 и 5, ближе к н.п. Орехово, отметили в пресс-центре штаба.

"Если смотреть по спутниковой карте, видно, что вдоль от Золотого до Золотого-5 идут терриконы, грубо говоря, вот от них до Орехово идут украинские позиции, и эти позиции обстреливаются вдоль всей линии. Обстрелы идут из неподконтрольных Украине населенных пунктов Донецкого, Голубовского и Березовского. Что-то попадает на Орехово, а что-то на Золотое-4, но большинство все же на Ореховое, поэтому указываем в сводках его", – рассказали в пресс-штабе.

В пресс-центре ООС также сообщили, что погибший 19 января украинский военный воевал в районе Золотое-Орехово. Данных по пострадавшим штаб не получил: "Скорее всего, их не было", сказали нам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 января вражеский снайпер убил 24-летнего воина Вооруженных сил Украины Алексея Кучкина. Мужчина был родом с Харьковщины.

Также погиб 24-летний Алексей Василевский. Боец "Штаба национальной защиты" умер от пули снайпера.

16 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

18 января от пули врага погиб украинский воин Валерий Закусило из 72 бригады Черных Запорожцев.

19 января погиб еще один боец 72-й бригады Александр Слободанюк.

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