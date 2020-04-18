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18 апреля • обновлено в 07:22
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Эмиль Шлеймович
Эмиль Шлеймович
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Схождение Благодатного огня: как будет проходить церемония в Храме Гроба Господня

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18 апреля 2020 года церемония схождения Благодатного огня пройдет в почти пустом Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Обычно верующие с ночи занимают места, пытаясь попасть на церемонию и зажечь принесенные с собой свечи от огня, который вынесет патриарх греческой православной церкви из Кувуклии. Но в этот раз из-за карантина, введенного в Израиле для борьбы с эпидемией коронавируса, в Храме будут присутствовать только три священника армянской апостольской церкви; патриарх, епископ и монах из греко-православной церкви; представители коптской и сиро-яковитской церквей, пишет Эмиль Шлеймович для detaly.co.il.

В этом году в Храм, в числе прочих, не пустят и представителей израильских арабов-христиан – обычно они входили в зал толпой, с шумом и криками, одних подростков на плечах вносили другие – чтобы забрать Огонь и разнести его по другим церквам. Среди них бытует предание: если в Храме нет местных арабов, Огонь не сойдет.

Также в Храме во время церемонии будут присутствовать два полицейских и два телеоператора, ведущих прямую трансляцию. Ряд каналов воспользуются камерами, установленными в Храме, но управляемыми дистанционно. Вот график мероприятия:

В 9.30 представитель армянской церкви с ключом от дверей Храма должен быть у его ворот. Обычно он стучит в окошко, передает ключ представителю семьи Аль-Хусейни, которая хранит их с XII века, по разрешению самого Салах ад-Дина. Хранит она и печать от Святой гробницы. Он и отпирает замок на воротах в Храм. Возможно, так же произойдет и сейчас, но не исключено, что охранник просто впустит его внутрь.

В 12.00 вход в Кувуклию (святую гробницу, часовню в центре Храма, в которой находится Гроб Господень) запечатают воском представители двух мусульманских семей – Аль-Хусейни и Нусейбе. В личном архиве семьи Аль-Хусейни, которая, как они утверждают, ведет свой род от самого пророка Мухаммеда, хранятся более 160 указов разных правителей этой земли, на протяжении девяти веков подтверждающие, один за другим, статус семьи Аль-Хусейни как хранителей ключа от Храма. Изначально ключей было два, но один сломался около 500 лет назад. По традиции, он передается по наследству – от отца к старшему сыну.

В 13.00 в Храм прибудет патриарх. По традиции он должен облачиться в белые одежды, но крестного хода с обхождением вокруг Святой гробницы в сопровождении архимандритов, хоругвеносцев и певчих в этом году не будет. Спустя некоторое время епископ снимет восковую печать (раньше ее обломки раздавали верующим), и затем патриарх, разоблачившись, зайдет в Святую гробницу. Он выйдет из нее в 14.00, неся Свет.

Передача Благодатного Огня представителям других стран и церквей в прошлом осуществлялась здесь же, в Храме. Но теперь епископ православной церкви понесет его по улице Старого города в Иерусалиме к одним из ворот крепостной стены. Его отдадут посольствам, которые отвезут его в аэропорт, где их будут ждать спецборты, чтобы развезти Свет из иерусалимского Храма по всему христианскому миру. Исключение сделано для представителей израильских арабов — они получат Свет прямо на выходе из Храма, за воротами.

В рамках мероприятий по изоляции полиция проконтролирует, чтобы верующие не толпились ни у дверей Храма, ни на улицах Старого города.

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Автор
Эмиль Шлеймович Эмиль Шлеймович
Тема
Пасха
Место
Израиль Иерусалим
Источник
Источник: detaly.co.il
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