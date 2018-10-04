Шквалы и мороз: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

В Украине в четверг, 4 октября, ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Так, синоптики предупреждают, что порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Кроме того, в западных областях местами на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки от 0 до -5, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве и Киевской области, в течение суток 4 октября, порывы ветра до 15-20 м/с.

"Ночью 5 октября в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в западных областях местами и в воздухе заморозки от 0 до -5", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пришло похолодание, которое будет сопровождаться шквальным ветром и заморозками.