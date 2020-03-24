Шестеро детей на Буковине заразились коронавирусом: стало известно об их состоянии

Шестеро детей из Черновицкой области, у которых во вторник, 24 марта, подтвердили коронавирус, чувствуют себя нормально, а двое из них лечатся дома.

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Об этом местному агенству "АСС" рассказала заместитель председателя ОГА Наталья Гусак. Она отметила, что всего за вторник в области зафиксировали 13 новых случаев заражения.

"Состояние их не является сложным. Вообще, все дети, больные коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Только новые дети, которые в течение последних суток к нам поступили с подозрением на COVID-19, они имеют температуру. А у тех детей, у которых подтвердился этот вирус, уже нет повышенной температуры", – рассказала Гусак.

Как чувствуют себя дети, которые заразились COVID-19 Salveo

"Лечение детей показывает, что в течение первых суток после госпитализации температура держится высокой, а затем лихорадка спадает и они получают уже лечение в несложной форме", – добавила она.

Чиновница отметила, что из шести больных детей, у которых во вторник подтвердили коронавирус, четверо госпитализированы, а двое проходят амбулаторное лечение дома.

"Двое из этих детей – это контактные лица ранее подтвержденного случая, а все остальные дети – это уже родственники лиц, вернувшихся из стран, где подтверждено COVID-19", – добавила чиновница.

Напомним, в Ирпене под Киевом коронавирусом заболела беременная женщина. Такой же диагноз подтвердили в Броварах у 21-летней девушки.

Карта распространения COVID-19 в мире:

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