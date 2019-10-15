"Сажать будут быстро и любого!" Сенцов вступился за узника Кремля

Бывший политузник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов поддержал российского активиста Константина Котова, которому осудили за участие в митингах в России.
Как режиссер написал на своей странице в Facebook, Котов поддерживал узников Кремля и носил передачки в Лефортово украинским морякам. Он был задержан за участие в протестных митингах, на следующий день арестован, еще через день следствие было завершено, а через две недели вынесен приговор.
"Путинская репрессивная машина вышла на новые скорости перемалывания людей. Сажать будут быстро и как всегда любого!" – прокомментировал Сенцов решение по Котову.
Олег Сенцов, Константин Котов
По его мнению, российским активистам сложнее отстаивать свои взгляды.
"За Костей, как и за любым российским политическим заключенным, не стоит его родная страна, в отличие от нас, украинцев, которые находясь в плену, каждый день знали, что наша страна нас никогда не бросит. Поэтому борющимся с режимом россиянам еще труднее. Хотя они стоят за свою и за нашу свободу от власти дракона. Поэтому я всегда буду их поддерживать, как и всех наших ребят, которые до сих пор томятся в плену", – добавил он.
Отметим, что Московский городской суд 14 октября оставил без изменений приговор активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в частности, соратников оппозиционера Алексея Навального.
В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту. Свыше 1000 человек были задержаны, среди них – случайные прохожие.
В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.
В субботу, 3 августа, протесты в Москве разгорелись с новой силой. Силовики задержали минимум 1001 человека, пятеро митингующих были госпитализированы.
Из-за жестокого разгона демонстрантов Британия призвала пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!