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15 октября • обновлено в 11:08
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"Сажать будут быстро и любого!" Сенцов вступился за узника Кремля

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Бывший политузник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов поддержал российского активиста Константина Котова, которому осудили за участие в митингах в России.

Как режиссер написал на своей странице в Facebook, Котов поддерживал узников Кремля и носил передачки в Лефортово украинским морякам. Он был задержан за участие в протестных митингах, на следующий день арестован, еще через день следствие было завершено, а через две недели вынесен приговор.

"Путинская репрессивная машина вышла на новые скорости перемалывания людей. Сажать будут быстро и как всегда любого!" – прокомментировал Сенцов решение по Котову.

Олег Сенцов, Константин Котов

Олег Сенцов, Константин Котов

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По его мнению, российским активистам сложнее отстаивать свои взгляды.

"За Костей, как и за любым российским политическим заключенным, не стоит его родная страна, в отличие от нас, украинцев, которые находясь в плену, каждый день знали, что наша страна нас никогда не бросит. Поэтому борющимся с режимом россиянам еще труднее. Хотя они стоят за свою и за нашу свободу от власти дракона. Поэтому я всегда буду их поддерживать, как и всех наших ребят, которые до сих пор томятся в плену", – добавил он.

Отметим, что Московский городской суд 14 октября оставил без изменений приговор активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Олег Сенцов
Тег
протесты в Москве
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70rus xxx
70rus xxx
Случайно Котов не брат Лехи?
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Питон Каа
Питон Каа
На Константина Котова российской властью возложена очень важная миссия - стать примером того, что в России нельзя нарушать закон и общественный порядок. Олег Сенцов тоже в свое время должен был стать примером несгибаемого украинского борца, но не смог, вареная курочка его победила.
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