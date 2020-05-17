Секретное оружие СССР: топ-5 видов вооружения времен холодной войны

Во времена холодной войны свои новейшие разработки в сфере вооружения СССР держал в строгом секрете. Причем некоторые из них были довольно необычными.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил топ-5 видов тайного советского оружия, о котором не так давно стало известно общественности.

1. Помада-пистолет

Губная помада – пистолет russian7.ru

Пистолет, замаскированный под металлическую губную помаду, был одним из самых интересных примеров шпионского оружия времен холодной войны. Он еще был известен как "поцелуй смерти". Зафиксирован был лишь один экземпляр такой "помады" – его конфисковали в 1965 году на границе Восточной и Западной Германии. Орудие было заряжено одним 4,5-миллиметровым патроном, а перезарядить его было невозможно, поэтому использовался "поцелуй смерти" в крайних случаях.

2. Зонтик с ядом

"Болгарский зонтик" в Международном музее шпионажа в Вашингтоне businessinsider.com

"Ядовитый зонтик", или "болгарский зонтик", был еще одним оружием для шпионов в СССР и использовался для оперативных задач. Нажатием кнопки на рукоятке из конца зонтика выбрасывался клинок, отравленный рицином. Как известно, "ядовитым зонтиком" в 1978 году в Лондоне был убит болгарский писатель Георгий Марков. Спецагент уколол смертельным оружием Маркова в ногу, и три дня спустя отравленный писатель умер.

3. Подводная лодка "Акула"

Подводная лодка "Акула" korabley.net

В конце холодной войны в СССР была построена самая большая в мире подводная лодка класса "Акула" ("Тайфун" по классификации НАТО). Ее длина – 175 метров, ширина – 23 метра. Помимо 20 баллистических ракет, "Акула" была вооружена шестью торпедными аппаратами. Приводили в движение гигантскую подводную лодку два ядерных реактора.

4. "Сухой Т-4"

"Сухой Т-4" wikipedia.org

В 60-х годах лучшим средством доставки ядерных боеголовок к месту назначения считались высотные бомбардировщики. США начали разрабатывать XB-70 Valkyrie, а СССР в ответ – собственный бомбардировщик Т-4, способный развить аналогичную скорость. Сухой Т-4 практически полностью был сделан из титана и нержавеющей стали.

5. Аэросани

Аэросани НКЛ-26 wikipedia.org

В условиях непростого климата во времена Второй мировой войны в СССР шли разработки специальных транспортных средств. Аэросани были, пожалуй, одним из наиболее необычных и эффективных из них. По сути, они представляли собой легкобронированные обычные сани, оборудованные двигателем с пропеллером.

Аэросани могли разгоняться до 140 км в час, двигаясь по снегу. Самыми известными были аэросани НКЛ-26 с пулеметом, которые СССР использовал в советско-финской войне.

Отметим, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самом мощном оружии СССР: чем Москва пугала весь мир.

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