Мою знакомую неожиданно уволили с работы. Для нее это было шоком, так как в одиночку воспитывала ребенка и снимала квартиру. Женщина очень переживала и сутками напролет сидела на сайте work.ua. Чтобы успокоить нервы, принялась вязать носки. Они получились стильными, с гибким забором-плетнем и задиристыми петухами. Потом "соорудила" еще несколько пар: с гномами, снегирями,снеговиками, медведями, котами и ромашками. В воскресенье, стыдливо пряча глаза, отправилась на блошиный рынок, на удивление продала все, а когда пересчитала деньги – не поверила. Это была половина ее месячной зарплаты. Так она занялась рукоделием, и спустя время к ней подошел блондинистый иностранец, внимательно рассмотрел вязку и пятку "бумеранг", пересчитал пары и купил все задорого. Со временем заказал еще сто пар, и теперь норвежские девушки щеголяют в ее гольфах.

Новости Некрасивая женщина некрасиво ела за столиком в кафе

У коллеги с утра не завелась машина. Она ее тормошила, открывала и закрывала капот, но та продолжала молчать, как немая. Попробовала вызвать такси – глухо. Поймать частника – тот же результат, поэтому взмыленная влетела в метро. У кассы столкнулась с мужчиной, одетым не по погоде. Он стоял в легкой куртке и туфлях на тонкой подошве и выворачивал карманы. Его автомобиль провернул с ним тот же финт. Они разговорились и проболтали до станции "Университет". Затем встретились вечером субботы и четверга. Спустя полгода поженились и теперь у них традиция: в день знакомства спускаться в метро и ехать до станции "Университет". В вагоне пить шампанское и угощать им заинтригованных пассажиров.

Получается одна встреча может изменить вектор, мелодику и расцветку мыслей. Одна книга способна перевернуть мировоззрение. Одна секунда может трансформировать всю жизнь или, напротив, сохранить ее целостность. В романе Януша Вишневского "Одиночество в сети" главный герой Якуб опоздал на самолет. Boeing-747, следовавший рейсом Нью-Йорк – Париж – Рим взорвался через 12 минут после взлета и рухнул в Атлантический океан. Погибли 230 человек, кроме счастливчика. Некоторые пассажиры проиграли свои билеты на Титаник и не попали на корабль-утопленник. Среди них был и Милтон Херси, владелец одной из крупнейших шоколадных фабрик. Александр Кочетков прислушался к жене и продал билет на поезд "Сочи – Москва". Благодаря этому не погиб в железнодорожной катастрофе и написал знаменитую "Балладу о прокуренном вагоне". В тот день, когда я проспала на работу, не смогла сесть ни в одно маршрутное такси и отчаянно голосовала на дороге, встретила своего будущего мужа.

Так что иногда пять минут могут направить в иное русло всю жизнь. Да что там пять минут, секунда – и ты уже не в трамвае, а в мерседесе, не в коммуналке, а в собственной трехкомнатной квартире, не официантка в привокзальном ресторане, а модель, демонстрирующие одежду от Chanel.