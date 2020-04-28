Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

Во времена СССР было придумано много странных высокотехнологичных предметов и приборов, предназначение которых современному человеку трудно понять, особенно лишь по фотографиям.

Подборку из самых загадочных артефактов из Союза сделал портал "Тролльно". Некоторые штуковины выглядят как "конфискат у инопланетян", похожи на необычные игрушки или секретное оружие, но на самом деле все более просто.

"Наука и промышленность, всякие передовые технологии в советской стране были развиты так сильно и могуче, что приходилось все тотально засекречивать от населения. Иначе могли сойти с ума от неспособности осознать, охватить разумом весь это багаж чудес. Тут надо поставить огромную табличку "Сарказм", а то не все поймут, что это шутка такая", – подчеркнули в сообщении.

trollno.com

Так, авторы подборки отмечают, что это больше похоже на пыточный прибор, которым хотели "вытягивать" секреты из шпионов, но так выглядит простая зажигалка для газовой плиты.

trollno.com

А эта деревяшка с металлическими крючочкам наверняка предназначена для расчесывания шерсти "боевых медведей-киборгов"? Но нет, в СССР с помощью этого прибора зашивали дырки в одежде или штопали носки.

trollno.com

Выглядит как предмет из космических технологий, но это обычный тепловой излучатель с полусферой-отражателем.

"Сходство со спутниковой тарелкой очевидно", – иронизируют в сообщении.

interestno.ru

Этот прибор похож на механический секундомер, а на самом деле – круговая логарифмическая линейка, своеобразный аналог калькулятора, позволяющий выполнять несколько математических операций.

trollno.com

Авторы подборки считают, что это выглядит, как "деталь от секретного истребителя или паровоза". А в действительности – простая вешалка-распорка для брюк.

trollno.com

"Для кастета слишком высокотехнологично, для прибора – слишком примитивно", – отмечают в сообщении, подчеркивая, что это динамометр, которым измеряют силу сжатия.

interestno.ru

Стилизированная печать или все-таки мини-пистолет – секретное шпионское оружие? Это действительно так называемый пистолет, но только для лепки пельменей.

trollno.com

Терка, вентилятор, фонарь или излучатель странных сигналов? Нет, так выглядит абонентский громкоговоритель, радиоточка "Ритм-304".

По идее, венчик для взбивания. Но это не совсем так – это прибор для того, чтобы можно было легко разделить яйцо на белок и желток.

interestno.ru

Какой-то счетчик или часы для представителей опасных профессий? Ничего подобного, обычный шагомер.

trollno.com

Эта на первый взгляд очень странная детская игрушка – стереоскоп, показывающий трехмерное изображение без всякого электричества.

interestno.ru

Некоторые думают, что предмет напоминает походную щетку для ног. Но не в СССР, ведь это приспособление для очистки рыбы от чешуи.

interestno.ru

Девушки предположат, что с виду черная коробочка напоминает необычный фотоаппарат, а парни поймут, что на самом деле это – армейский сигнальный фонарь.

interestno.ru

А тут все еще сложнее: не сразу догадаешься, что это "орудие пыток" в действительности – плойка для волос.

interestno.ru

Это похоже на обычный кусочек грифеля. Но не все так просто – так выглядит грелка для рук из СССР. Тления такой угольной палочки хватало на 8-9 часов.

interestno.ru

Страшно представить, для чего конкретно был нужен этот прибор? Это обычная многофункциональная открывалка из СССР.

Это точно какое-то инопланетное устройство для сбора анализов, хотя внешне еще немного напоминает чайный заварник. Но нет, это раздатчик для сигарет.

trollno.com

Мталлическая палочка, которая выглядит как оторванная от чего деталь, на самом деле – фигурная овощерезка.

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