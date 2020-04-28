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28 апреля • обновлено в 03:43
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Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

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Во времена СССР было придумано много странных высокотехнологичных предметов и приборов, предназначение которых современному человеку трудно понять, особенно лишь по фотографиям.

Подборку из самых загадочных артефактов из Союза сделал портал "Тролльно". Некоторые штуковины выглядят как "конфискат у инопланетян", похожи на необычные игрушки или секретное оружие, но на самом деле все более просто.

"Наука и промышленность, всякие передовые технологии в советской стране были развиты так сильно и могуче, что приходилось все тотально засекречивать от населения. Иначе могли сойти с ума от неспособности осознать, охватить разумом весь это багаж чудес. Тут надо поставить огромную табличку "Сарказм", а то не все поймут, что это шутка такая", – подчеркнули в сообщении.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

trollno.com

Так, авторы подборки отмечают, что это больше похоже на пыточный прибор, которым хотели "вытягивать" секреты из шпионов, но так выглядит простая зажигалка для газовой плиты.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

trollno.com

А эта деревяшка с металлическими крючочкам наверняка предназначена для расчесывания шерсти "боевых медведей-киборгов"? Но нет, в СССР с помощью этого прибора зашивали дырки в одежде или штопали носки.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

trollno.com

Выглядит как предмет из космических технологий, но это обычный тепловой излучатель с полусферой-отражателем.

"Сходство со спутниковой тарелкой очевидно", – иронизируют в сообщении.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

interestno.ru

Этот прибор похож на механический секундомер, а на самом деле – круговая логарифмическая линейка, своеобразный аналог калькулятора, позволяющий выполнять несколько математических операций.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

trollno.com

Авторы подборки считают, что это выглядит, как "деталь от секретного истребителя или паровоза". А в действительности – простая вешалка-распорка для брюк.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

trollno.com

"Для кастета слишком высокотехнологично, для прибора – слишком примитивно", – отмечают в сообщении, подчеркивая, что это динамометр, которым измеряют силу сжатия.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

interestno.ru

Стилизированная печать или все-таки мини-пистолет – секретное шпионское оружие? Это действительно так называемый пистолет, но только для лепки пельменей.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

trollno.com

Терка, вентилятор, фонарь или излучатель странных сигналов? Нет, так выглядит абонентский громкоговоритель, радиоточка "Ритм-304".

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

По идее, венчик для взбивания. Но это не совсем так – это прибор для того, чтобы можно было легко разделить яйцо на белок и желток.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

interestno.ru

Какой-то счетчик или часы для представителей опасных профессий? Ничего подобного, обычный шагомер.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

trollno.com

Эта на первый взгляд очень странная детская игрушка – стереоскоп, показывающий трехмерное изображение без всякого электричества.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

interestno.ru

Некоторые думают, что предмет напоминает походную щетку для ног. Но не в СССР, ведь это приспособление для очистки рыбы от чешуи.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

interestno.ru

Девушки предположат, что с виду черная коробочка напоминает необычный фотоаппарат, а парни поймут, что на самом деле это – армейский сигнальный фонарь.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

interestno.ru

А тут все еще сложнее: не сразу догадаешься, что это "орудие пыток" в действительности – плойка для волос.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

interestno.ru

Это похоже на обычный кусочек грифеля. Но не все так просто – так выглядит грелка для рук из СССР. Тления такой угольной палочки хватало на 8-9 часов.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

interestno.ru

Страшно представить, для чего конкретно был нужен этот прибор? Это обычная многофункциональная открывалка из СССР.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

Это точно какое-то инопланетное устройство для сбора анализов, хотя внешне еще немного напоминает чайный заварник. Но нет, это раздатчик для сигарет.

Самые загадочные предметы из СССР: выяснилось, для чего они

trollno.com

Мталлическая палочка, которая выглядит как оторванная от чего деталь, на самом деле – фигурная овощерезка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об интересных, но не совсем понятных для современности приемах и лайфхаках из СССР, которыми пользовались в быту советские хозяйки.

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Автор
Марина Лисничук
Тег
СССР
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