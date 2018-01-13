Божей благодати и мира! Украинцев ярко поздравили с Щедрым вечером

Ведущие политики Украины и звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили граждан страны со старым Новым годом, или Маланкой, которая пришла на Щедрый вечер.
Так, президент страны Петр Порошенко пожелал в этот день мира каждой украинской семье.
"В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!", – написал он.
У цей святковий вечір бажаю Божої благодаті та миру кожній українській родині! pic.twitter.com/LyVcz38KbX— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 січня 2018 р.
К поздравлениям присоединился премьер-министр Владимир Гройсман.
"Со Щедрым Вечером! Желаю всем украинцам замечательного год", – заявил он.
Зі Щедрим Вечором!— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 13 січня 2018 р.
Бажаю усім українцям чудового року! pic.twitter.com/603TnC3Wf7
Министр юстиции Украины Павел Петренко также пожелал гражданам страны хорошего года.
"Щедрого нового года вам, друзья! Желаю сохранить в жизни и сердце все радостное, что в вас есть из старого года. А к нему добавить прекрасное новое в наступившем году", – поздравил Петренко.
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко рассказал историю праздника.
"Издавна наши предки в этот день накрывали щедрый стол с кутьей, колбасами, студнем, ветчиной и варениками. А с первой звездой - ждали в дом щедрувальников. По народным традициям молодые люди "водили Козу" - переодевались в причудливый одежду, разрисовывали лица, выворачивали кожухи, а в руках были колокольчики. История этого дня происходит от преподобной Мелании Римляныни. Когда ее родители умерли, она унаследовала огромное состояние, однако после смерти детей приняла обет служить Богу", – написал он.
Тем временем, лидер группы "ВВ" Олег Скрипка пожелал украинцам радостного настроения.
"Несколько дней назад мы приветствовали город Днепр с рождественскими праздниками! А сегодня хотим поздравить с щедрым вечером всю Украину! Пусть этот светлый и веселый щедривочка согреет вас своей искренностью и подарит хорошее надежду и радостный праздничное настроение", – подчеркнул он.
Кроме того, украинцев поздравил с праздником первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
Как сообщал "Обозреватель", в этот праздник тепло встретить родных и друзей помогут 12 блюд.
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