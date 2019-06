С розовыми ушами и усиками: министры Пакистана опозорились в сети

Министры провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане провели Facebook-трансляцию заседания правительства с розовыми кошачьими ушами и милыми усами из-за случайно включенного соответствующего фильтра.

Об этом сообщила The Indian Express. Отмечается, что пользователи соцсетей, которые смотрели трансляцию, заметили фильтр и написали в комментариях.

Как пишет газета, организаторы мероприятия сразу выключили фильтр, но юзеры успели наделать скринов. Теперь в интернете появилось много фотожаб и мемов.

Скрин онлайн-трансляции заседания Twitter Мансур Али Хана

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) June 14, 2019

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 14, 2019

Позже партия опубликовала в Твиттере разъяснение относительно пресс-брифинга, проведенного министром информации Шукатом Юсафзаєм, назвав это "человеческой ошибкой". В заявлении PTI сказано: "Все необходимые действия были предприняты, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем".

Clarification regarding coverage of Press Briefing held by KP’s Information Minister Shoukat Yousafzai: #PTISMT pic.twitter.com/Oudb9r3lGz — PTI (@PTIofficial) June 15, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года умерла кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), ставшая культовым мемом Сердитая кошка (Grumpy Cat). Ей было семь лет.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся