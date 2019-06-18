ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

С розовыми ушами и усиками: министры Пакистана опозорились в сети

689Читать материал на украинском

Министры провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане провели Facebook-трансляцию заседания правительства с розовыми кошачьими ушами и милыми усами из-за случайно включенного соответствующего фильтра.

Об этом сообщила The Indian Express. Отмечается, что пользователи соцсетей, которые смотрели трансляцию, заметили фильтр и написали в комментариях.

Как пишет газета, организаторы мероприятия сразу выключили фильтр, но юзеры успели наделать скринов. Теперь в интернете появилось много фотожаб и мемов.

Новости
Свадьба Каменских и Потапа: появилась онлайн-трансляция торжества

Скрин онлайн-трансляции заседания

Скрин онлайн-трансляции заседания

Twitter Мансур Али Хана

Позже партия опубликовала в Твиттере разъяснение относительно пресс-брифинга, проведенного министром информации Шукатом Юсафзаєм, назвав это "человеческой ошибкой". В заявлении PTI сказано: "Все необходимые действия были предприняты, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года умерла кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), ставшая культовым мемом Сердитая кошка (Grumpy Cat). Ей было семь лет.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Пакистан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel