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"Русский Иван, сдавайся!" Соколова раскрыла топорный фейк Кремля о Крыме

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На российском пропагандистском телевидении жестко прокололись с фейком о якобы атаке украинского националиста на продавщицу из-за Coca-Cola с картой Украины без Крыма.

Нелепую ложь рупоров Кремля раскусила украинская журналистка Янина Соколова в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

Она обратила внимание на ломанный украинский язык актеров в ролике, а также на то, что в холодильниках магазина стоит российское пиво "Охота", которое не продается в Украине. К тому же, подчеркивает Соколова, на бутылках Coca-Cola в нашей стране никогда не изображали карту.

"На этой неделе российское телевидение запи*делось, как никогда. Русский Иван, сдавайся! Тебя ждет горячая борщ, вкусная сало и сладкий-сладкий амерликанская черная вода!" — иронизирует над российской пропагандой журналистка.

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"Это просто зверой*бка какая-то. Но если вы уже снимаете фейки, то можно хотя бы с каким-то уважением тратить деньги российских налогоплательщиков? В России живет 7 миллионов украинцев! Почему из них всех вы выбрали именно Азарова озвучивать этот ролик? Испанский стыд!" — продолжила она высмеивать топорную работу рупоров путинского режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова затроллила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева из-за аннексированного Россией украинского Крыма. Журналистка опубликовала постановочное видео, на котором она якобы звонит россиянину, чтобы поздравить его с 23 февраля.

Также она обратила внимание на уловку российских пропагандистов, которые, пытаясь запутать аудиторию, приглашают в свои программы ее тезку Янину Соколовскую.

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Темы
российская пропагандаАннексия Крыма
Персона
Янина Соколова
Место
Россия
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Кацапы пердаки на красный крест здесь свои разрывают. Молодец, Янина, вместо хуя в их пидарские жопы насовала кое-чего более толстого и менее приятного :)))
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Отличный контент для высоко- интелектуальных патриотов)
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Ронович Рон
Ронович Рон
Да пошла она нахуй, уебище злобное, ебыря ей и бабца подобреет.
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