Россию поймали на новом фейке о 'военной мощи'. Видеофакт

В России опубликовали видео, где показано бомбометание на полигонах в Астраханской области в рамках военного учения "Кавказ-2020".

На записи показано, как бомбардировщик Ту-22М3 взлетает, сбрасывал бомбы, а после приземляется на землю. Однако на видео есть ряд неточностей, что может говорить о фальсификации и монтаже.

Перед взлетом бомбардировщик имел маркировку ВКС – Воздушно-космические силы. Однако когда самолет начал производить бомбометание, борт воздушного судна указан как ВВС России. После выполнения маневра на землю снова приземлился борт с маркировкой ВКС.

Поясним, что с 2015 года военно-воздушные силы РФ именуются как Воздушно-космические силы, а не ВВС России. Поэтому такой факт может говорить о монтаже и подделке видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США опровергли заявление Минобороны РФ, якобы российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 установили новый мировой рекорд по длительности полета.