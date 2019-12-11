"Россия начнет оккупацию": в Греции устроили скандал, испугавшись ПЦУ

Бывший министр национальной обороны Греции и пророссийский лидер правой партии "Независимые греки" (ANEL) Панос Камменос давил на Архиепископа Иеронима, требуя греческую Церковь не признавать Православную церковь Украины.

Об этом в Facebook сообщил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря, цитируя материал Orthodox Times.

Греческий политик угрожал, что если какой-нибудь Эгейский остров "будет потерян", то Архиепископ и Священный Синод будут виноваты через признание ПЦУ и подрыв союза с Россией.

"Если что-нибудь произойдет в ближайшие несколько месяцев, Священный Синод понесет всю ответственность за прекращение гарантий, предоставленных Россией из-за признания незаконной Церкви Украины", – заявлял Камменос.

По мнению политика, Архиепископ и иерархи Священного Синода совершили преступление, когда на последнем заседании (Собора) Иерархов признали "незаконную Церковь Украины" до того, как это сделали Иерусалимский и Александрийский патриархат.

"Хотя я предупредил Архиепископа и иерархов, говоря им, что если Греция уступит давлению и первой признает Церковь Украины… Россия отменит гарантии насчет не оккупации любого греческого острова на основе договоренностей, заключенных с ней", – рассказывал он.

Зоря добавил, что по сути Камменос является первым чиновником, который публично подтвердил, что пытался в интересах России влиять на Архиепископа и иерархов Греческой Церкви накануне заседания Собора иерархов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года Синод Элладской церкви подтвердил каноничность получения автокефалии Православной церковью Украины от Вселенского патриарха.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!