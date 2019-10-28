"Россия летит в пропасть! Нами правят жулики!" Путинский блогер из Крыма внезапно прозрел

В оккупированном Россией Крыму, как и в ней самой, население разочаровалось во власти и больше не ждет хороших новостей — люди разучились на них правильно реагировать и смотрят на все с подозрением.

На это пожаловался, обвинив во всем власти РФ, крымский блогер Александр Горный в своей статье на "Эхо Москвы". Он подчеркнул, что и крымчане, и все россияне каждый день проживают в ожидании очередной беды и уже привыкли к этому. Но всему терпению есть конец.

"Не пугают россиян и плохие новости, которые сыпятся в последнее время, как из рога изобилия, мы даже ждем их с некоторым мазохистским наслаждением, чтобы опять понять, что живем в огромной стране, летящей в пропасть, и нами правят жулики и воры", — пишет путинский блогер.

Он отметил, что большинство людей на оккупированном полуострове и вообще во всей России привыкли ко лжи Росстата, ухудшению медицинских услуг и к тому, что бизнес задыхается и больше не реагирует ни на какие новые" удушающие инициативы родного и, как выяснилось, очень дорогого правительства".

Оккупированный Крым укроп.org

"Нас не удивляют новые посадки и выявление студентов-заговорщиков, которые бросили толи стаканчик, толи бутылку в мужественных Золотогвардейцев. То, что в полиции вас могут посадить на бутылку или банально изнасиловать, а космонавты поломать ноги или надавать по печени — никого уже не смущает, даже г-на Пескова, который сможет найти правильные слова любому беззаконию", — признался Горный.

Он отметил, что крымчане с опасением ждут завершения 2019 года, пребывая в ощущении затишья перед бурей. Ведь с нынешней властью, на смену которой они даже не наедятся, невозможно спрогнозировать, что будет дальше.

При этом добавил, что больше всего в этой ситуации пугает безразличие соотечественников к происходящему.

"Менять систему люди просто не готовы, даже на выборах. Они перестали верить властям, стали боятся говорить громко и то, что они на самом деле думают", — подчеркивает блогер.

Горный уверен, что в ближайшее время все увидят четкий, массовый тренд, когда население будут волновать только российские проблемы — состояние экономики, внутренняя политика, а не "пацанские пляски на мировой арене". По его мнению, РФ приближается к тому рубежу, "когда экономика семейных бюджетов начнет вертеть голову политике". И он с интересом ждет, как в этой ситуации будет выкручиваться власти вместе со своими кремлевскими рупорами.

"Я простой человек, не эксперт, не политик, но именно так думают миллионы россиян и именно об этом — несправедливости, отсутствии работы и нищете, беспределе судов и чиновников. Они уже просто не знают, куда и к кому стучаться, чтобы их услышали", — жалобно пишет блогер.

В конце он говорит, что выхода из этой ситуации нет, но для крымчан, как и для всех россиян, он будет не самым лучшим — только распад.

"Люди устали от лживой и имитационной политики, от того жулья, что пилит Россию, от отсутствия перспектив для себя и своих детей, и мы увидим, скорее всего, не бунты, а молчаливое безразличие, которое гораздо опаснее. Распад будет долгий и мучительный, и никакие силовики-патриоты с дачами за миллиарды не спасут ситуацию, но им есть куда тикать. Люди же им не верят, но пока терпят. Русский народ велик своим терпением, но всему есть предел", — подытожил Горный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители пожаловались на реалии "русского мира". Их разозлило то, что оккупанты массово строят заборы в городах аннексированного украинского полуострова. В частности, это наблюдается в Ялте и Евпатории. В последнем городе железнодорожный вокзал и вовсе обнесли колючей проволокой.

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