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1 июня • обновлено в 00:37
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Названо имя врача, умершего от коронавируса на Львовщине

1.5т
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Во Львовской области от COVID-19 в воскресенье, 31 мая, умер врач Cокальской районной больницы Роман Криль.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач учреждения Роман Швед. Он подчеркнул, что работе в службе экстренной медицинской помощи Криль отдал около 40 лет.

"Сегодня преждевременно от нас отошел коллега Криль Роман Иосифович, старший фельдшер подстанции экстренной медицинской помощи", – написал главврач.

На Львовщине от коронавируса умер фельдшер "скорой"

На Львовщине от коронавируса умер фельдшер "скорой"

Известно, что медик боролся с коронавирусной инфекцией в больнице, он находился в крайне тяжелом состоянии.

"В памяти покойный останется хорошим товарищем, доброжелательным коллегой, профессионалом своего дела", – написал Швед.

У погибшего врача остались жена и дети.

Напомним, всего COVID-19 на Львовщине обнаружено у 1669 человек, 409 пациентов выздоровели. За минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 162 ПЦР-тестов, из которых 50 – положительные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 31 мая, было зафиксировано 23 672 случая коронавируса. Из них за сутки диагноз подтвердили у 468 пациентов.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Львов
Теги
болезнь инфекция вирус смерть врачи скорая помощь
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