Родильные дома Ивано-Франковска кишат COVID-19: под угрозой медики и пациенты

На Прикарпатье из-за коронавируса под угрозой оказались и медики, и пациенты областного родильного и городского перинатального центров.

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Там за последнее время COVID-19 обнаружили и в нескольких рожениц, одна из которых умерла. Местные чиновники говорят, что искать, кто первым принес в медучреждения вирус, уже бесполезно, сообщает ТСН.

Отмечается, что сначала в Ивано-Франковском областном перинатальном центре за день умерли две женщины: 36-летняя роженица и 60-летняя больная после гинекологической операции. В них обоих посмертно диагностировали коронавирус. Тогда как в городском родильном COVID-19 обнаружили еще в одной беременной, которая там лежит уже неделю, и немедленно перевели в отдельный бокс областного центра. При этом медики изолировали еще и женщину, которая делила палату с умершим роженицей – у нее тоже лабораторно подтвердился коронавирус.

В Ивано-Франковских родильных теперь всех с подозрением на COVID-19 будут изолировать в специальном отделении с отдельным входом

"Сейчас очень трудно определить этого нулевого пациента, от которого все началось. Как пациенты поступали, так и люди к ним приходили – в карантин, я подчеркиваю", – объяснил врио председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

Сейчас оба перинатальные центры проверяет комиссия. Медики же, вирусологи и инфекционисты решают, что делать, чтобы подобное не повторилось. Прежде всего отмечают, что отныне всех пациенток при поступлении осматривать на предмет симптомов коронавируса тщательно. Всех с подозрением на COVID-19 изольовуватимуть в специальном отделении с отдельным входом.

"Медики будут оказывать им помощь в костюмах биозащиты, со всеми элементами личной защиты", – пояснил заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.

Он подчеркнул, что в случае увеличения потока больных, рассматривают также распределение двух учреждений: одно из них будет обсервационным, другое – физиологическим.

Ведь, по его словам, вирус поразил и врачей. В частности, в областном перинатальном слегли четыре, а в городском – одна акушерка. Кроме них, еще двум медикам быстрые тесты на COVID-19 показали положительный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи со смертью трех женщин из коронавирусной инфекцией в городском и областном роддомах Ивано-Франковская проводится массовое тестирование на COVID-19 медицинского персонала и пациентов.

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