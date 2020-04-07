Рискуем повторить? ВОЗ призвала не ослаблять карантин слишком рано

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам не торопиться с прекращением карантинных мер.

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Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на виртуальном брифинге, передает Reuters. Линдемайер отметил, что слишком ранний отказ от карантина способен свести всю борьбу с пандемией коронавируса на нет.

"Одна из самых важных частей – не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на прежние позиции. Это как если бы вы болели, но прекратили лечение и встали бы с постели слишком рано, чтобы начать работать. В таком случае вы рискуете тем, что болезнь вернется с осложнениями", – заявил представитель ВОЗ.

Кристиан Линдмайер Flickr

Кроме того, он добавил, что в ВОЗ пока не имеют никаких рекомендаций смягчению карантинных мер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Европа собирается жить после карантина. Например, в Австрии уже называют конкретные даты, когда ограничения будут сняты.

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