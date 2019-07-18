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"Скользкий тип!" Ницой разнесла Разумкова из-за украинского языка

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Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков оправдался за свою фразу о вынесении вопроса украинского языка "за скобки" до момента окончания войны.

На брифинге во Львове 18 июля он заявил, что якобы говорил об отсрочке языкового вопроса в государстве до окончания выборов, а не боевых действий. Об этом сообщила на своей странице в Facebook писательница Лариса Ницой (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Разумков сказал, что фразу про язык, вынесенный за скобки до окончания войны, я перекрутила, потому что перекручиваю все. Он, мол, говорил не так. Он сказал вынести язык за скобки на время выборов, а не до завершения войны", – пересказала его ответ Ницой.

Ницой и Разумков

Ницой и Разумков

Она подчеркнула, что Разумков, который ранее публично отказывался переходить с русского на украинский, на брифинге говорил именно на государственном языке.

"Так вот, господин Разумков. Во-первых, если вы вынесли за скобки только на время выборов, то и тут нестыковочка. Выборы не закончились, а Зе-команда штампует заявления про язык одно за другим", – заявила Ницой.

Также она назвала главу партии "Слуга народа" "скользким неискренним типом".

Напомним, что заявление о вынесении языка, веры и территории "за скобки" в штабе тогда еще кандидата на пост президента сделали в апреле, во время рассмотрения Радой языкового закона, пишет "5 канал".

"Проблема в том, что у нас вопрос языка политики поднимают перед выборами, вот в чем проблема. На самом деле, все, что может разъединять украинцев, – вера, язык, территория, какие-то исторические лидеры, – нужно вынести за скобки, по крайней мере до тех пор, пока мы не закончим войну", – заявлял Разумков.

Как писал OBOZREVATEL, в июне глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался разговаривать на украинском языке в прямом эфире.

На ток-шоу "Право на власть" политик заявил, что перейдет на "мову", когда станет депутатом Верховной Рады Украины.

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Персоны
Лариса Ницой Дмитрий Разумков
Место
Украина
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Anin Georgij
Anin Georgij
Если бы только Лариса знала, как ее называют в народе.
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Newberry Lesley
Newberry Lesley
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Romanoff Sergey
Romanoff Sergey
Давно нац кончелыгу из помойки не вытягивали. Стравите ее с фрау Фарион, знатный нацмовный батл будет.
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