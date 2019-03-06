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"Разорву!" В метро Харькова набросились на известную попрошайку. Видео

6.8тЧитать материал на украинском

В харьковском метрополитене избили известную попрошайку города. Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей.

"Вот и подошла карьера "актрисы" к закату. Сегодня в метро ее попинали пассажиры", - говорится в подписи под видео (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

На записи видно, как одна из женщин набрасывается на "актрису" и наносит ей несколько ударов руками и ногами. Успокоить пассажирку пытались находящиеся рядом люди.

"Разорву!" В метро Харькова набросились на известную попрошайку. Видео

Status Quo

"Разорву!" В метро Харькова набросились на известную попрошайку. Видео

Как только поезд подъехал к станции, профессиональная собирательница милостыни вылетела из вагона, выкрикнув: "Я тебя разорву в следующий раз".

Также на странице "Харьков 1654" в Facebook сообщили, что "актриса" в метро укусила девушку после просьбы выйти из вагона, и опубликовали соответствующее фото.

"Разорву!" В метро Харькова набросились на известную попрошайку. Видео
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Героиня видео "работает" в метро уже около 15 лет. Женщина много раз становилась героем мэмов, в которых она фигурирует как "актриса без Оскара". Мошенница "собирала" деньги на операцию себе, а также родственникам.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, как попрошайки в Украине зарабатывают миллионы и раскрыл самые популярные схемы этого бизнеса.

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Место
УкраинаХарьков
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