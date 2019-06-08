Разбился насмерть: под Киевом случилась трагедия с 2-летним ребенком

В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района двухлетний ребенок разбился, выпав из окна восьмого этажа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киевской области, медики смогли лишь констатировать смерть мальчика.

Полиция установила, что отец с сыном поднялись на девятый этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На восьмом этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок через незапертое окно наклонился и выпал.

Окно, из которого выпал малыш

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 4 июня Голосеевский районный суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Они свою вину отрицают.

Врачи боролись за жизнь 5-летнего Кирилла с 31 мая. В этот день во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Вместе с правоохранителями на месте стрельбы якобы находились сын Петровца со своим другом.

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