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8 декабря • обновлено в 19:01
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Рассадник рака? На Ивано-Франковщине взбунтовались против мобильной вышки

2.1т
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В поселке Делятин на Ивано-Франковщине жители не разрешили мобильному оператору lifecell установить свое оборудование, поскольку считают, что вышка облучала их и детей.

Как пишет местное издание Репортер, Делятин – это единственный населенный пункт на трассе Н09 без нормального сотового покрытия. Lifecell предложил жителям самим выбрать оптимальное место для установки вышки, проведя общественное слушание в октябре.

На них явилось 38 человек (в поселке проживает восемь тысяч человек). Из присутствующих 32 делятинца имели право голоса и все они проголосовали против установки мобильного оборудования.

На Ивано-Франковщине взбунтовались против мобильной вышки

На Ивано-Франковщине взбунтовались против мобильной вышки

gazeta.ru

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По результатам слушаний на сессии поселковой рады в ноябре постановили отказать оператору в установке оборудования.

Как рассказал глава Делятина Богдан Климчук, пять лет назад там уже стояла вышка другого оператора, которую также убрали силами общины. Тогда говорили, что многие жители начали болеть онкологией.

Компания не смогла убедить членов местного исполкома в безопасности мобильного оборудования, так как люди не воспринимали аргументов.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет каких-либо убедительных научных данных в пользу того, что излучение от базовых станций мобильной сотовой связи и беспроводных сетей приводит к негативным последствиям для здоровья.

Как писал OBOZREVATEL, национальный телеком оператор увеличил территорию 4G еще в 6 областях Украины.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Ивано-Франковск
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Червоний Данило
Червоний Данило
"Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет каких-либо убедительных научных данных в пользу того, что излучение от базовых станций мобильной сотовой связи и беспроводных сетей приводит к негативным последствиям для здоровья."...... а их и не будет! стоить хоть одной организации здравохранения в мире такое признать, и начнутся иски по всему миру!
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Putin Serjio
Putin Serjio
Дикари в центре Европы
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Только перестали на паровоз с вилами кидаться и опять!
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