По всей стране идут акции с распылением вредных химических веществ.

Были распылены поражающие газы нелетального характера в разных школах, сегодня распылили газовый баллончик в церкви Киевского патриархата.

Нам, как бы показывают, что они могут отравить наших детей, могут отравить ваши церкви. Никто не застрахован. Сейчас это не летальный газ, а завтра...

В Польше тоже была такая акция. Распылили в школе.

И сложно понять, это все одно явление или совпадение.

Но столько отравлений за такой короткий период.

Все это очень плохие сигналы.

Мы пока не можем установить отравителей, но в силу того, что у нас идет война и известно кто шантажирует планету терактами и проводит акции по политической дестабилизации, отравляет и убивает по всему миру политических противников и беглых шпионов, сбивает самолеты, проводит открытые химические атаки в Сирии и шантажирует, шантажирует, шантажирует, то мы можем предположить, что за множеством этих демонстративных акций стоит РФ.

Или они проводят активные мероприятии по запугиванию или же создали группы в соц сетях по типу "Синий Кит" , но теперь не для самоубийств или мучений животных, а теперь для убийств и терактов. Получи свое первое задание, распыли балончик в школе и ты получишь рай, мы сохраним твою душу на сервере - не важно.

Важна тенденция. Были факты применеия химического оружия в мире за последний год. Это делала РФ. Были теракты и большую их часть в Европе и все в Украине делала РФ. Теперь имеем массовые отравления искусственного характера...

Кто бы это мог быть?

Мы столкнулись с новой реальностью. Терактами.

Теракт - это насилие . Системные акты насилия для устрашения в целях изменения политики государства или поведения группы людей.

Мы можем кричать о том, что государство должно нас защищать, а мы платим налоги, но ситуация такова, что мы и есть государство, а платим налоги в свое же развитие. Другой вопрос как контролируем их использование, но это лирика.

Нас никто не защитит, кроме нас самих. Не у МВС, ни у Армии, ни СБУ нет достаточных сил нас защитить от системных и без системных терактов.

Даже шеф полиции Лондона заявил в прошлом году, что они не могут защитить свое население, а это при их возможностях.

Мы стоим перед угрозой коллективной безопасности и решать ее нужно коллективно .

Не ждите от государства программ. Это все очень долго и они защитить себя не могут нормально. За четыре года войны не создано ничего стоящего по гражданской обороне, только фейк программы для распила бюджета.

Мы не имеем тренингов по эвакуации, с задействованием тысяч граждан городов. А РФ имеет, они готовятся к войне.

Мы не учим сотни тысяч людей тактической медицине, ГО, поведению в экстремальных ситуация.

Поэтому, если хотите выжить, действуйте сами - уже.

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Защита Школы.

- Проверьте наличие тревожной кнопки в вашем садике или школе. В некоторые начали устанавливать. Если ее нет, то требуйте установить, это норма закона.

- Проверьте наличие видео камер в вашем садике или школе. Если их нет, то собирайте родительское собрание со всеми, узнавайте цены и говорите с директором учреждения. Можно смело требовать у государства денег на установку систем наблюдения. Но я бы не ждал, а уже закупал не дорогие камеры для охраны дома и ставил их сейчас. Создайте родительскую группу активистов, которые возьмутся наблюдать за этими камерами, дайте доступ персоналу школы.

- Купите своему ребенку часы с трекером и кнопкой сос. Они стоят до 900 гривен, но дают возможность вашему ребенку позвонить вам, а вам найти его место положение.

- Пройдите с ребенком всю школу и поиграйте игру, как убежать от пожара. Пусть покажет вам выходы из школы и предложит варианты, если они заблокированы.

- Узнайте у учителя и директора, как часто в школе проводят репетиции по эвакуации. Их нужно делать каждый месяц.

- Пригласите волонтеров или работников МЧС, это просто сделать, для проведения занятий в вашей школе по оказанию первой медицинской помощи для учителей.

- Проверьте системы безопасности вашей школы: зайдите без разрешения охраны, посмотрите реакцию на оставленную сумку или предмет. Сообщите о результатах директору. Поднимие вопрос на собрании. Не конфликтуйте, а предложите способы улучшения безопасности.

- Пригласите волонтеров или военных для ведения лекций по безопасности для старшеклассников. Именно они должны спасать малышей, потому как преподавателей не хватит. с Ними нужно проводить специальную работу. Отпетый хулиган двоечник, может спасти целый класс в случаи теракта, если с ним провели работу, потому как он чаще всего более смелый.

- Проверьте наличии аптечки в своем классе. Если ее нет, то создайте ее.

- Проверьте знание вашим ребенком телефонов местных служб спасения и их расположения.

- Узнайте сами как действовать при пожаре, отравлении, террористической атаке, бытовом взрыве, обстреле, остановке сердца или удушении и научите ребенка в игровой форме. Обсудите с ним, а как он будет поступать? Найдите совместно правильные решения.

- Обсудите с ребенком, что могут быть те или иные ситуации потому и потому. Не пугайте, а разработайте план действий.

- Убедитесь, что ваш ребенок знает ваш номер телефона или он записан у него на одежде или в рюкзаке.

- Договоритесь о месте встречи в случаи ЧП.