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"Расколамнет": в ПЦУ раскрыли "русский след" в действиях Филарета

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Почетный патриарх Филарет пошел на конфликт с Православной церковью Украины, в частности, из-за российской пропаганды.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал архиерей ПЦУ Евстратий Зоря. Он написал, что церковник недавно "созвал пресс-конференцию для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоек".

По словам Зори, у Филарета"способность критически оценивать информацию и отличать правду от лжи значительно снизилась".

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Иллюстрация. Патриарх Филарет во время богослужения

Иллюстрация. Патриарх Филарет во время богослужения

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Архиерей ПЦУ при этом отметил, что это можно понять, однако не оправдать, учитывая возраст патриарха.

"Но значительно более молодые люди, которые точно знают, что подают ему публикации с кремлевским душком – вот кто теперь формирует его "картину мира", – продолжил Зоря.

"Если так пойдет и дальше – тогда что, ожидать на следующем брифинге цитирование публикаций "спж" или "расколамнет"? Таким образом будет "утверждаться действительно независимая Украинская Церковь"?" – написал архиерей.

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Темы
Православная церковь Украиныроссийская пропаганда
Персоны
Евстратий (Зоря)Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
церковный конфликтУПЦ КППЦУрелигияпропаганда
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Всегда знал что Филарет -агент Путина. Наконец то ПСушники разоблачили очередного грушника)
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Не, ну как с вас не смеяться? "Филька-раскольник-агент ФСБ!" А ещё обижаетесь, шо вас убогими называют...
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леня зе
леня зе
СИЛОС.Филарет - предан анафиме в РПЦ (Акт об отлучении от Церкви монаха Филарета (Денисенко)------http://www.patriarchia.ru/db/text/417804.html------------------
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