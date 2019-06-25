"Расколамнет": в ПЦУ раскрыли "русский след" в действиях Филарета

Почетный патриарх Филарет пошел на конфликт с Православной церковью Украины, в частности, из-за российской пропаганды.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал архиерей ПЦУ Евстратий Зоря. Он написал, что церковник недавно "созвал пресс-конференцию для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоек".

По словам Зори, у Филарета"способность критически оценивать информацию и отличать правду от лжи значительно снизилась".

Иллюстрация. Патриарх Филарет во время богослужения Ukrainian news platform

Архиерей ПЦУ при этом отметил, что это можно понять, однако не оправдать, учитывая возраст патриарха.

"Но значительно более молодые люди, которые точно знают, что подают ему публикации с кремлевским душком – вот кто теперь формирует его "картину мира", – продолжил Зоря.

"Если так пойдет и дальше – тогда что, ожидать на следующем брифинге цитирование публикаций "спж" или "расколамнет"? Таким образом будет "утверждаться действительно независимая Украинская Церковь"?" – написал архиерей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.

24 июня синод ПЦУ лишил Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроля над местными храмами и монастырями.

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