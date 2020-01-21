Рак неоперабелен и агрессивен: появилась информация о состоянии комбата "Червня"

Опухоль, которую обнаружили у заместителя командира УДА, командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрея "Червня" Гергерта, оказалась неоперабельной.
Пост с заявлением военного опубликовал лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош на своей странице в Faceboоk. Теперь бойцу предстоит пройти жесткую химиотерапию.
"Оперировать нельзя, только жесткая химия. Рак агрессивен, сейчас еще будут вшивать специальный порт в вену у ключицы. После нескольких курсов химии у нас, дополнительно препараты по иммуноподдержке, которые можно давать и за рубежом по их методикам. Начинаю в Украине", – процитировал Ярош Гергерта.
Появилась информация о состоянии комбата "Червня"
112 Украина
Как сообщал OBOZREVATEL, у комбата "Червня" обнаружили рак желудка, он был госпитализирован и готовился к операции.
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