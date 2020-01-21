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21 января • обновлено в 14:37
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Рак неоперабелен и агрессивен: появилась информация о состоянии комбата "Червня"

2.1т
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Опухоль, которую обнаружили у заместителя командира УДА, командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрея "Червня" Гергерта, оказалась неоперабельной.

Пост с заявлением военного опубликовал лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош на своей странице в Faceboоk. Теперь бойцу предстоит пройти жесткую химиотерапию.

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"Оперировать нельзя, только жесткая химия. Рак агрессивен, сейчас еще будут вшивать специальный порт в вену у ключицы. После нескольких курсов химии у нас, дополнительно препараты по иммуноподдержке, которые можно давать и за рубежом по их методикам. Начинаю в Украине", – процитировал Ярош Гергерта.

Появилась информация о состоянии комбата "Червня"

Появилась информация о состоянии комбата "Червня"

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, у комбата "Червня" обнаружили рак желудка, он был госпитализирован и готовился к операции.

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Автор
Екатерина Луговская
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кожному вытирану або волонтэру по раку в сраку
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