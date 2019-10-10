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10 октября • обновлено в 14:05
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"Когда ж вас перебьют!" Украинский музыкант пожелал смерти воинам ВСУ и попал в скандал

24.2т Читать материал на украинском

Музыкант из Харькова Петр Мальцев оскандалился заявлением о воинах ВСУ. Он пожелал украинским бойцам смерти.

На это обратила внимание активистка Анастасия Настенко на своей странице в Facebook, опубликовав скриншот с высказыванием Мальцева под постом музыканта Бориса Севастьянова.

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"Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно... Стреляете по своим городам и называете это "перемогой"? Та объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы?", – написал Мальцев.

По информации NewsRoom, в Харьковском академическом театре музыкальной комедии подтвердили, что мужчина является их сотрудником. Он работает в оркестре с 2011 года. Директор театра Игорь Коваль отметил, что публикация Мальцева является его личным мнением и театр не разделяет такую позицию.

"Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: "Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?" Он говорит, что это его мнение и это не призыв к сепаратизму. Мы не поощряем подобных высказываний и будем решать вопрос о лишении Мальцева определенных поощрений. Наш театр всегда поддерживал единство страны, в нашей программе есть множество украинских постановок", – отметил Коваль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский композитор Владимир Быстряков оскорбил украинских добровольцев на Донбассе, заявив, что те грабят, разрушают здания и превращают дома культуры в туалеты.

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Место
Украина Харьков
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Як він, бідний, досі живе під хунтою?! На кожному кроці розіп'яті хлопчики...
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zhukov vanya
zhukov vanya
Горяйнов Юрій, там только распятые мальчики .
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
И шо дальше? Музыкант честно высказал свою позицию! А стукачка настенко впала в истерику, может она хочет вернуть в Украину 1937 год? Ведь тогда не позволялось иметь СВОЁ мнение!
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hunt andres
hunt andres
Смело. Уважуха. Хоть ничего нового и не сказал. Думаю, его мнение разделяют очень многие на украине.
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