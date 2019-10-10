Музыкант из Харькова Петр Мальцев оскандалился заявлением о воинах ВСУ. Он пожелал украинским бойцам смерти.

На это обратила внимание активистка Анастасия Настенко на своей странице в Facebook, опубликовав скриншот с высказыванием Мальцева под постом музыканта Бориса Севастьянова.

"Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно... Стреляете по своим городам и называете это "перемогой"? Та объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы?", – написал Мальцев.

По информации NewsRoom, в Харьковском академическом театре музыкальной комедии подтвердили, что мужчина является их сотрудником. Он работает в оркестре с 2011 года. Директор театра Игорь Коваль отметил, что публикация Мальцева является его личным мнением и театр не разделяет такую позицию.

"Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: "Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?" Он говорит, что это его мнение и это не призыв к сепаратизму. Мы не поощряем подобных высказываний и будем решать вопрос о лишении Мальцева определенных поощрений. Наш театр всегда поддерживал единство страны, в нашей программе есть множество украинских постановок", – отметил Коваль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский композитор Владимир Быстряков оскорбил украинских добровольцев на Донбассе, заявив, что те грабят, разрушают здания и превращают дома культуры в туалеты.

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