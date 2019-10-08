"Бабье лето" скоро придет в Украину: озвучены даты

"Бабье лето" в Украине наступит в ближайшие выходные – 12-14 октября.

"Разброс по дневным температурам на всей территории страны будет большим – от 15 градусов на севере до 23 градусов на юге", – рассказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, ночные температуры в "длинные" выходные с 12 по 14 октября, в зависимости от региона, будут на уровне 8-13 градусов выше нуля.

В Украине наступит настоящее бабье лето

Осадков не ожидается, – уточнили в Гидрометцентре.

В Киеве и Киевской области в эти дни воздух будет прогреваться до температуры порядка 20 градусов, – рассказал синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что Украину ждет холодная погода до среды, 9 октября, после чего наступит потепление, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла.

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