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8 октября • обновлено в 11:27
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"Бабье лето" скоро придет в Украину: озвучены даты

2.1т Читать материал на украинском

"Бабье лето" в Украине наступит в ближайшие выходные – 12-14 октября.

"Разброс по дневным температурам на всей территории страны будет большим – от 15 градусов на севере до 23 градусов на юге", – рассказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, ночные температуры в "длинные" выходные с 12 по 14 октября, в зависимости от региона, будут на уровне 8-13 градусов выше нуля.

В Украине наступит настоящее бабье лето

В Украине наступит настоящее бабье лето

Осадков не ожидается, – уточнили в Гидрометцентре.

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Еще два "бабьих лета": синоптик пообещал существенное потепление в Украине

В Киеве и Киевской области в эти дни воздух будет прогреваться до температуры порядка 20 градусов, – рассказал синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что Украину ждет холодная погода до среды, 9 октября, после чего наступит потепление, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Погода в Киеве
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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