"Путин посадит на крючок": Зеленскому указали на опасность переговоров с главарями "Л/ДНР"

Президент России Владимир Путин решил поймать на крючок лидера Украины Владимира Зеленского, навязывая ему сценарий переговоров с главарями "Л/ДНР", чтобы получить полный контроль над Украиной.

Такое мнение в своем блоге для "Еспресо" выразил украинский журналист Виталий Портников.

Так, он обратил внимание, что Кремль уже не в первый раз использует такую стратегию. Портников напомнил, что в 1992 году предшественник Путина Борис Ельцин усадил за стол переговоров президента Республики Молдова Мирча Снегур и главу марионеточного режима оккупированного Приднестровья Игоря Смирнова.

Путин и Зеленский

Далее Ельцин с Путиным способствовали контактам руководителей Грузии и оккупированных Москвой автономий этой страны – вплоть до их окончательной аннексии в 2008 году.

"Хочется поинтересоваться: может обе страны восстановили свою территориальную целостность при российском посредничестве? Добились впечатляющих успехов в интеграции и примирении? Не очень-то заметно. И об этом должны подумать те, кто до сих пор верит в лозунги о том, что сначала Украина должна добиться успеха, а потом "они сами попросятся". Не попросятся! Не нужно врать", – отметил Портников.

Журналист также подчеркнул, что все 27 лет после вмешательства Москвы и Грузия, и Молдова так и не смогли отделаться от России.

"Они остаются странами, которые не контролируют свои собственные внешние и внутренние границы. Странами, за власть в которых пророссийские силы конкурируют с олигархическими группировками. Странами, в которых только протест населения может защитить государство от унижения - никаких других рычагов просто нет", – пояснил журналист.

Виталий Портников UAportal

"Сейчас на такой же крючок Кремль хочет с помощью Зеленского подсадить Украину. Хочет заставить Зеленского начать общаться с Пушилиним и Пасичником – ну чтобы просто перестать стрелять. А там в качестве награды устроит и встреча с Путиным, а также временное прекращение обстрелов", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент России Владимир Путин выдвинул ультиматум главе Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что Москва и Киев начнут диалог после того, как последний "перестанет называть соотечественников на Донбассе сепаратистами".

Зеленский жестко ответил лидеру РФ, подчеркнув, что сепаратисты для него – это боевики, которых контролирует Путин, а не мирное население.

В свою очередь главари "Л/ДНР" обратились к Зеленскому, пообещав вернуться в состав Украины в случае предоставления им "особого статуса".

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