''Путин хочет всех уничтожить!'' Портников высказался о переименовании УПЦ МП

Требование ко всем церквям УПЦ МП в Украине указывать свою принадлежность к РПЦ назрело в связи с тем, что абсолютно все российские структуры направленны на уничтожение украинской государственности.

Именно такую цель им ставит режим президента страны-агрессора Владимира Путина. Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Виталий Портников Скриншот видео

"Танков Путина пока в Киеве еще нет, но россияне готовятся к тому, чтобы эти танки здесь появились. И пресс-конференция Владимира Путина продемонстрировала нам, что он спит и видит свои танки, свои самолеты, свою вооруженную орду здесь, на украинских землях. Это единственное, ради чего существует российское государство, ради чего правит Путин, ради чего включаются телевизоры, работают предприятия. Уничтожить всех остальных. А начать с нас", — подчеркнул он.

РПЦ "Антикор"

Как сообщал OBOZREVATEL, во время большой ежегодной пресс-конференции Путин угрожающе заявил, что создание единой украинской православной церкви может "приобрести кровавый характер".

Напомним, что 15 декабря объединительный Собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. После этого президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Кроме того, глава государства в своей сильной речи заявил, что созданием собственной церкви Украина окончательно обрывает все связи, которые на протяжении многих веков связывали ее с Российской империей.

Также Порошенко подчеркнул, что единая церковь наконец не будет вынуждать украинцев слушать молитвы о российском войске. В частности, он назвал ее "церковью без Путина и Кирилла".