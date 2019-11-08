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8 ноября • обновлено в 17:15
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"Прощай, мама! Тело кремируй, пепел в море": в Одессе юноша покончил с собой. Фото 18+

3.6т Читать материал на украинском

Молодой житель Одессы совершил суицид на одном из строительных объектов города, оставив предсмертную записку.

ЧП произошло на ул. Маршала Малиновского. Информацию о суициде подтвердили OBOZREVATEL источники в региональном управлении полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"Молодого человека утром обнаружил прораб стойки. Он и позвонил в полицию. В личных вещах погибшего была найдена предсмертная записка", – рассказали правоохранители.

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В записке одессит указал свой адрес и оставил послание для своей матери: "Прощай, мама! Тело кремируй, пепел в море". Детали произошедшего уточняются.

Юноша совершил суицид

Юноша совершил суицид

7 канал

Юноша совершил суицид

Юноша совершил суицид

7 канал

Юноша совершил суицид

Юноша совершил суицид

7 канал

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что внук президента Назарбаева совершил попытку суицида и искусал полицейского в Лондоне.

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это дегродация нации,
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