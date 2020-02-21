В аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники запретили въезд в Украину трем российским пропагандистам: все прилетели из Минска для проведения тренингов о манипуляции в СМИ.

Как сообщили на сайте пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, выяснилось, что один из прибывших лекторов, сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Владимира Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны.

К тому же, такие лекции он читал в оккупированном Россией Крыму в так называемом молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015". Тогда организаторы – всероссийская организация "Боевое братство", высоко оценили работу тренера и наградили его медалью "Участник шествия "Бессмертный полк".

Пограничники запретили российскому пропагандисту въезд в Украину на 3 года.

Кроме того, рейсом из Минска прилетел россиянин, который планировал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. В его биографии нашли факт незаконного посещения оккупированного Крыма. Также запрет на въезд в Украину получила россиянка, прилетевшая тем же рейсом для проведения лекций и тренингов. Выяснилось, что она занимает должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожье из Варшавы, отказали во въезде в Украину.

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