"Прогоним и накажем!" Порошенко поздравил Украину с Новым годом. Полный текст и видео

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым 2018 годом, а также подвел итоги завершившегося 2017-го (чтобы посмотреть видео поздравления, доскролльте новость до конца).

Вместе с Порошенко украинцев с Новым годом поздравили народная артистка Ада Роговцева и один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Сам Порошенко указал на то, что 2017 год оказался непростым для Украины, однако в нем было немало положительных для страны моментов.

Ниже предлагаем полный текст поздравления Петра Порошенко с Новым годом:

Дорогие украинцы!

Прежде всего, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков.

С глубоким уважением поздравим украинских воинов. Они надежно держат оборону на восточных рубежах. Мы и в дальнейшем будем укреплять новую армию, - наши гордость и славу.

Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина ... А грабителя, который разорил наш дом - наступит время - прогоним и накажем.

С особенно теплыми словами хочется поклониться старшим украинцам. Мы осуществили лишь первые шаги, чтобы отдать вам должное. Буду все делать для того, чтобы в новом году вы чувствовали, что жизнь становится лучшей.

Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнерам. Соединенные Штаты только что обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала и Канада. Евросоюз продлил санкции против страны-агрессора.

Как будто под елку легло и решения Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года.

Еще раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом. И миллионы, которым он еще пригодится. И всех нас - с уверенным и бесповоротным движением в Европу. Еще прошлогодней праздничной ночью мы только загадывали желание о безвизе, и вот оно - свершилось.

Пусть и не без ошибок, но движемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию.

За все, чего страна достигла, - огромное спасибо каждому из вас. Это - результат совместной работы. И его грех не отметить за праздничным столом!

В новом году правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев. И нам это - по силам.

Как президент - обеспечу политические условия, необходимые для экономического подъема. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, - следует забирать спички. По тем, кто будет нападать на нас извне, - наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство.

Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы - наш главный ресурс. Все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться, что все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас.

Желаю гражданам Украины и украинцам во всем мире мира, счастья, благополучия!

С Новым годом!

Слава Украине!

Как сообщал "Обозреватель", накануне Порошенко выделил 10 главных достижений Украины в 2017 году.