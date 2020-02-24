Активный циклон, который прошел по Украине 24 февраля, постепенно отступает на восток. Однако в ближайшие сутки в большинстве областей еще сохранится ветреная погода.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык. Он подчеркнул, что в этом году в Украине "осень плавно встретится с весной".

"В понедельник по Украине проходил активный циклон. Он очень быстро перемещался с запада на восток и поэтому наделал много беды. Сильный ветер наблюдался по всей территории Украины, местами он превышал 25 м/с, поэтому были повалены деревья, обесточены населенные пункты и так далее", – рассказал Билык.

Последствия непогоды 24 февраля в Украине facebook.com/DSNSODE

По его словам, в ночь на 25 февраля под воздействием циклона еще будут оставаться восточные области Украины.

"Еще завтра по территории Украины, кроме северных областей, будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с. И дожди, местами с мокрым снегом", – предупредил он.

"Температурный режим в ближайшие три дня существенно не изменится. Т.е. ночные температуры – это небольшой минус, от 0 до -3, а днем уверенный плюс – в пределах +3… +8 градусов. И в некоторых регионах умеренные дождики", – сообщил синоптик.

Билык отметил, что говорить о прогнозе погоды на начало весны еще слишком рано.

"Но в этом году в Украине метеорологической зимы не было. Поэтому осень плавно встретится с весной", – уточнил он.

Последствия непогоды 24 февраля в Украине dsns.gov.ua

Последствия непогоды 24 февраля в Украине facebook.com/MNSKHERSON/

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