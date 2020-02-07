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8 февраля • обновлено в 07:43
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Весна и осень по месяцу, а зимы не будет: синоптик дал неожиданный прогноз погоды в Украине

8.6т
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Метеорологической зимы в Украине, согласно текущим тенденциям, в ближайшее время не предвидится. Уже с 10 февраля температура в большинстве регионов снова пойдет вверх.

Об этом в интервью изданию "Главком" рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. Пока что над страной задержался циклон Petra, с чем связана минусовая температура.

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"В метеорологическом смысле этого слова зима начинается с устойчивого перехода средней суточной температуры через ноль градусов в сторону понижения, который длится достаточно долго. Более одной недели. До сих пор такой ситуации этой календарной зимы не было. То есть не было такого устойчивого перехода.

Начиная с 10 февраля температура снова начнет повышаться. Итак, этот переход средней суточной температуры опять же не произойдет, если говорить о наступлении метеорологической зимы", – сказал он.

Зимы в Украине не будет – синоптик

Зимы в Украине не будет – синоптик

Соцсети

Синоптик отметил, что зимняя погода в Украине все больше напоминает климат Италии, Греции или даже Кипра. Тенденция приближения температуры в нашей стране к показателям средиземноморских стран сохранится и в последующие годы.

"Переходные сезоны стали намного короче, особенно весенний период, который может длиться один месяц вместо трех. Резкий переход от зимних процессов в летние становится характерным", – указал он.

Общая тенденция, по его словам, идет к устойчивому и резкому повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь, подчеркнул Кульбида, нет причин для того, чтобы что-то изменилось.

Николай Кульбида

Николай Кульбида

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, похолодание в Украине в феврале отменяется, поскольку, согласно последним прогнозам, в стране в этот период снова наступит потепление.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Глобальное потепление Прогноз погоды
Персона
Николай Кульбида
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр потепление погода климат
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