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13 марта • обновлено в 07:12
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В Украину придет жара: синоптики дали прогноз погоды по регионам

5.4т
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В пятницу, 13 марта, на западе и в центре Украины ожидаются дожди, а восточную и южную часть порадует почти летняя погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Теплее всего будет на Херсонщине. Там столбики термометра поднимутся до +16...+19 градусов. В Николаевской области будет до +18.

Погода в Украине 13 марта

Погода в Украине 13 марта

gazeta.ua

Между тем в западных областях температура не поднимется выше +8...+10 градусов. Там ожидаются сильные дожди и ветер.

На севере Украины будет солнечно и до +11. В восточных регионах также сухо и до +17.

В Полтавской, Черкасской и Кировоградской области ожидается дождливая погода и до +14...+17.

Погода 13 марта

Погода 13 марта

Скриншот

Как сообщает OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привести к дальнейшей серьезной засухе.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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