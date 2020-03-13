В Украину придет жара: синоптики дали прогноз погоды по регионам

В пятницу, 13 марта, на западе и в центре Украины ожидаются дожди, а восточную и южную часть порадует почти летняя погода.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Теплее всего будет на Херсонщине. Там столбики термометра поднимутся до +16...+19 градусов. В Николаевской области будет до +18.
Погода в Украине 13 марта
gazeta.ua
Между тем в западных областях температура не поднимется выше +8...+10 градусов. Там ожидаются сильные дожди и ветер.
На севере Украины будет солнечно и до +11. В восточных регионах также сухо и до +17.
В Полтавской, Черкасской и Кировоградской области ожидается дождливая погода и до +14...+17.
Погода 13 марта
Скриншот
Как сообщает OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привести к дальнейшей серьезной засухе.
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