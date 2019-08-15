Россия эту "бомбу" запретила: выяснилось, как Пушилин медленно убивает людей

В Донецке работают подпольные фабрики или цеха по производству некачественных сигарет, на пачке которых есть надпись: "не для продажи в РФ".

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его информации эти предприятия подконтрольны действующей "власти", а именно главе "ДНР" Денису Пушилину, а табачные изделия, производимые там, продаются в каждом киоске и супермаркете города.

"Пушилин начал этот бизнес в 2017 году, когда покойный Захарченко поделил сферы заработка в "республике". После его смерти он решил ловить момент славы и на сегодня в Донецке в каждом табачном магазине или супермаркете продают сигареты с особой надписью: "НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ В РФ". Россия запретила ввозить на свою территорию любые продукты или изделия с акцизом "ДНР" из-за низкого качества", – объяснил блогер.

Сигареты в "ДНР"

По его словам, Пушилин хорошо знает, что основные потребили его сигарет – это жители "ДНР", которые "даже не догадываются, что курят бомбу с замедленным действием".

"В этих сигаретах используется некачественный табак, а неправильное соотношения пропорций ускоряет развитие раковых заболеваний. Можно спрогнозировать, что в ближайшие 5-7 лет население, которое все-таки осталось в этой "недореспублике", просто вымрет", – подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "ДНР" Денис Пушилин формирует отдельный батальон специального назначения, который будет дислоцироваться в самом Донецке и станет его личной охраной.

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