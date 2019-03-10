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Призрак в доме: британская семья засняла потустороннее существо

7.8тЧитать материал на украинском

39-летняя мама двоих детей из Линкольншира, Англия, уверена, что на камеры наблюдения в их доме попало существо из потустороннего мира.

Как пишет The Sun, Секретарша Аманда Пападопулос и её семья были напуганы необъяснимым происшествием. Они увидели, как во дворе их дома, в который они недавно переехали, появилось странное существо. Расплывчатая фигура бегала по периметру, совершая резкие движения.

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В ужасе просмотрев кадры, женщина выдвинула свою версию происходящего. По её словам, это призрак ребёнка, который, вероятно, разозлился из-за ремонта, затеянного семьёй в старинном доме. Раньше в здании, построенном в 1903 году, располагалась школа.

Также Аманда рассказала, что она, её муж и дети до этого слышали разные странные звуки. Например, марширование солдат. А однажды ночью их разбудил смех ребёнка, хотя их собственные дети спали.

Как ранее писал OBOZREVATEL, астрономы зафиксировали в космосе загадочные сигналы, которые не могут расшифровать. Ритмичные колебания обнаружены на расстоянии 456 миллионов световых лет от Земли.

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Место
Англия
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Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Любому дураку понятно, что перед камерой колыхается паутинка. Но для британки пусть это будет призрак
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Пападополус? Этим может)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот нисколько не удивлён. Мелкобритам ещё и не такое может привидится. Вон, привиделось, что Скрипалей отравили...
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