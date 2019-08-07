"Приучают к дружбе с убийцами!" Ницой уличила украинское СМИ в работе на Кремль

Одно из украинских СМИ начало активно распространять новость трехлетней давности о том, как в России спели песню "Ніч яка місячна" в знак "дружбы народов".

Украинская писательница Лариса Ницой на своей странице в Facebook возмутилась такой манипуляцией. Она отметила, что считает ее попыткой помирить украинцев с теми, кто уже шестой год ведет против них кровопролитную войну.

Лариса Ницой "Нові лідери"

"Как украинцев приучают к дружбе со своими убийцами. В украинских СМИ пролетела "новость". Россияне в знак дружбы с украинцами поют "Ніч яка місячна". Еще и слова какие наши СМИ подобрали: "зал взорвался овациями", "в знак дружбы между народами". Ах-ах, как трогательно. Плачьте, украинцы, от умиления. Начнем с того, что этому пению уже три года (декабрь 2016, Иркутск), и "новость" уже протухла от давности", – напомнила Ницой.

"Интересна цель такого вытягивания на свет божий нафталина и подача его для украинцев как новости. Хотя нет, не интересна. Все понятно, новый виток приучения к "братству" путем навязывания украинцам амнезии "ничего не было" или "мы вас немножко постреляли, а теперь вместе споем, вам понравится", – негодует писательница.

Она отметила, что не имеет никаких вопросов к СМИ, которые распространили вброс, поскольку с ними и так все понятно – они являются бездумными, бездушными, заробитчанами-манкуртами, которые хотят сделать такими же всех украинцев. Однако готовность граждан воспринимать некритично такую информацию возмутила Ницой до глубины души.

"Хочу спросить у украинцев. Вы проглотили это дерьмо с песней или спросили: в знак дружбы, когда выдадите убийц нашего школьника Степана Чубенко из Краматорска, которого пытали три дня за то, что имел на рюкзачке желто-голубую ленту, три дня мучили, а потом убили тремя выстрелами и скрылись в Рашу, где и скрываются. В знак дружбы, когда выдадите убийц? Или когда заставите свою российскую власть выдать Украине, в знак дружбы, убийц, которых укрываете в своей стране? Когда отдадите нам наших политических заключенных в знак дружбы? Когда... Украинцы, по крайней мере у себя вы это спросили?" – эмоционально обратилась писательница к украинскому обществу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой назвала украинцев "нечитающей нацией" и призвала Министерство образования собраться на экстренное совещание по поводу изменения школьной программы. По ее словам, нечтение приводит к неумению анализировать элементарное. Поэтому украинское общество является "проблемным".

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