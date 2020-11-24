Президента Зеленского попросили остановить экологическую катастрофу в Карпатах

Если не предпринять решительных действий по противодействию незаконной массовой вырубке леса в Карпатах, Украину ждет экологическая катастрофа и серьезные материальные, а может и человеческие потери. Чтобы это предотвратить, в ситуацию должно вмешаться высшее руководство государства. Об этом говорится в петиции Андрея Кобрина, активиста, который последовательно отстаивает необходимость сохранения зеленых насаждений в Карпатах.

Свою петицию Кобрин зарегистрировал на сайте президента Украины 11 ноября. В ней активист отмечает: масштабы незаконной и неконтролируемой вырубки леса уже привели к непоправимым человеческим, экологическим и материальным потерям в регионе. В частности – вследствие мощных наводнений, которые произошли на западной Украине в этом году. Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации и возникновения экологической катастрофы, Кобрин предлагает ряд шагов, в том числе:

создать специальный охранный орган на базе Национальной Гвардии Украины;

расширить границы национального природного парка, и усилить контроль на данных территориях;

увеличить ответственность за незаконную вырубку леса;

выделить средства на разработку компьютерной программы мониторинга состояния Карпат в настоящем времени. Это облегчит контроль над незаконными действиями в этих границах;

в контролирующие органы привлечь общественных активистов, борющихся с незаконным уничтожением украинских Карпат;

заручиться поддержкой международной организации GreenPeace.

"Давайте вместе не дадим уничтожить украинские Карпаты. Предотвратим человеческие жертвы и спасем сотни домов от "мести" природы из-за человеческой халатности", – призвал автор петиции.

Сейчас требование принять действенные меры для спасения украинских Карпат подписали почти 6 тысяч граждан Украины. Чтобы петицию рассмотрели и на сформулированные в ней требования отреагировали у президента, ее должны поддержать не менее 25 тыс. человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Кобрин с единомышленниками на собственном продакшене создали фильм, посвященный произошедшим в этом году наводнениям в Карпатах и их предпосылкам. Фильм в рамках проекта "Задыхаюсь!" посвящен страшным последствиям уничтожения карпатских лесов и необходимости остановить неконтролируемую вырубку в шаге от экологической катастрофы.

Такие проекты для современной Украины – вещь нетипичная. Ведь, как констатировали ранее специалисты Всемирного фонда дикой природы, настоящие экологические проблемы в Украине практически не освещаются.

Вместо этого экология превратилась в манипулятивную предвыборную технологию. Псевдо-экоактивисты обращают внимание на проблемы в крупных промышленных городах, где для преодоления существующих проблем с окружающей средой задействуется немало мероприятий. В то же время действительно важные и болезненные для Украины проблемы – как то массовая вырубка лесов, добыча янтаря, пожара под Чернобылем и на Луганщине, истребление животных, несанкционированные свалки и загрязненность рек активистов "по вызову" не интересует. Ведь за поднятие этих проблем им никто не платит.