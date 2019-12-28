Около четырех десятков украинцев застряли в Берлине из-за компании Ryanair. Люди не смогли вылететь из аэропорта Шенефель.

Об этом сообщил один из пассажиров Денис Гороховский на Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

"Оказаться в европейской столице на рождественские праздники – это прекрасно. А вот из-за вины лоукостера зависнуть в ней без возможности уехать – это уже проблема. Именно с такой проблемой вчера столкнулись четыре десятка наших сограждан, которых авиакомпания Ryanair откровенно послала на х*й и бросила в аэропорту Шенефельд прекрасного города Берлин.

"Утренний рейс FR 3198 Берлин – Жуляны. Люди готовятся лететь домой: сдают багаж, проходят погранконтроль и идут к указанному в посадочном талоне гейту. Все, как обычно. Только очередь очень большая. Оказывается, через один гейт идет посадка сразу на три борта. Помимо FR 3198, одновременно там же идет посадка на рейсы Берлин-Борисполь и Берлин-Кутаиси Wizz Air", – объяснил он.

По словам пассажира, борт Ryanair должен был взлетать на 20 минут позже, поэтому приоритет был у пассажиров других рейсов.

"Для понимания, чтобы попасть на борт, в очереди нужно простоять больше часа. Но внезапно, без каких-либо объявлений, посадку на борт Ryanair закрывают, в очереди остается около 40 человек, в том числе дети. Wizz Air же продолжает принимать своих пассажиров", – добавил он.

Украинцы застряли в Берлине ФБ Дениса Гороховского

Представители авиакомпании ничего внятно не объяснили.

"В итоге оказывается, что все это время с самолета разгружали багаж оставшихся пассажиров. Им предложили еще раз пройти погранконтроль и вернуться в Берлин. На вопросы о компенсации или новых билетах представитель компании весьма сухо ответил, мол, это ваши проблемы, "если есть претензии к компании, обращайтесь в суд", – отметил пассажир.

Он подчеркнул, что заявление в полицию подали прямо в аэропорту, но в полиции сообщили, что повлиять на компанию не могут.

"В общем, 40 с лишним человек Ryanair бросил в аэропорту. Как вы понимаете, купить новые билеты на сегодня-завтра в предновогодние дни – это очень дорого. Снять отель тоже. Люди в шоке", – подытожил он.

Украинцы застряли в Берлине ФБ Дениса Гороховского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с украинцами произошел подобный случай. Полсотни человек не смогли в воскресенье, 1 декабря, вылететь из аэропорта "Шенефельд" в Берлине.

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