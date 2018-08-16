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"Портила праздник": в Крыму воспитатели детсада цинично обидели девочку-аутиста

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В одном из детских садов временно оккупированной Ялты воспитатели отправили домой девочку-аутиста под предлогом простуды, чтобы она "не портила праздник" остальным детям.

О вопиющей ситуации рассказала мама четырехлетней Жени, которая привлекла к расследованию поведения педагогов даже "прокуратуру", сообщается на Telegram-канале Mash.

По словам женщины, ее крайне удивил тот факт, что девочку отправили домой лечиться, поскольку ребенок выглядел абсолютно здоровым. В этой связи она решила сводить дочь к врачу, который подтвердил, что у малышки нет никакой простуды.

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Оказалось, что 10 августа в Ялте отмечали день города. По этому поводу воспитатели устроили в саду праздник, однако не захотели, чтобы Женя "мешала" обычным детям. Девочка ходит в группу с общим развитием и, по словам мамы, воспитателям это не нравилось с самого начала.

Чтобы наказать сотрудников детсада за циничный поступок, женщина взяла в больнице справку о состоянии здоровья дочери и обратилась с ней в "прокуратуру".

Девочка Женя

Telegram-канал Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Гвардейское Симферопольского района в аннексированном Крыму школьники жестоко издевались над 11-летним ровесником и снимали это на видео.

Место
УкраинаЯлта
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