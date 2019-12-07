Десятки комментариев и смс "Ну расскажи, что он говорил, как себя вёл, как воины к нему??". Вечером позвонили и сказали, что приедет Порошенко, просили не предупреждать никого из начальства и не устраивать приём с красной дорожкой, на КПП я попросила, чтобы пропустили две машины, сказала везут помощь раненым.

Ребятам я сказала, что приедет Пётр Алексеевич, кто хочет собираемся в столовой, к лежачим он зайдёт. Спросили, что привезти, я просила привезти сладкое. Приехал минута в минуту, в столовой собрались воины и знаете, разговор начался с первых же минут, они сразу нашли общую волну, без стеснения и непонимания.

Петр Порошенко приехал в военный госпиталь Фейсбук Наталии Юсуповой

Петр Порошенко приехал в военный госпиталь Фейсбук Наталии Юсуповой

Петр Порошенко приехал в военный госпиталь Фейсбук Наталии Юсуповой

Петр Порошенко приехал в военный госпиталь Фейсбук Наталии Юсуповой

Петр Порошенко приехал в военный госпиталь Фейсбук Наталии Юсуповой

Разговор был долгий (около часа), серьёзный и конструктивный, ребята задавали вопросы и говорили, что хотели сказать, проблем в армии немало. Пётр Алексеевич явно, не хотел казаться добрячком, своим рубахой парнем, нет, он вёл себя как политик и человек, понимающий в госуправлении и армии, сказал, что постарается помочь по ключевым вопросам как народный депутат.

Потом были совместные фото, все обнимались и смеялись, обстановка была очень тёплая. Как выглядит?? Статный и фактически весь седой. Порошенко приехал немного напряженный, уходя от души улыбался и был доволен приемом. Выйдя в коридор отделения, мы увидели много людей, доктора, волонтёры, мед персонал, пациенты госпиталя вышли поприветствовать президента.

В подарок воинам привезли памятные подарки, нам волонтёрам очень красивые, украинские книги и календари, ну и много сладостей, как мы заказывали. Ну вот так, нашим воинам было приятно, что в праздник ВСУ их приехал поздравить Пётр Алексеевич, из новой власти не приехал никто.

В Киеве лежат очень тяжелые бойцы, с ужасными ранениями, ведь мог хоть кто-то приехать и поздравить??!

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