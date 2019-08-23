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"Купить военных?" Ветеран АТО высказался о парадах на День Независимости

1.3т Читать материал на украинском

Выплата бойцам премий в размере 1-2 тыс. грн после отмены традиционного военного парада на День Независимости Украины выглядит как попытка подкупа, заявил ветеран АТО Глеб Бабич.

"Та форма, в которой это произошло (выплата премий. – Ред.) выглядит как попытка купить военных", – сказал Бабич в эфире ObozTV.

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Бабич сообщил, что сам он будет участвовать в альтернативном Марше защитников Украины, который готовят ветеранские организации, военнослужащие и волонтеры.

"Я вам напомню историю, как возникло два парада. Во-первых, власть отменила парад. Вообще отменила. После этого, вечером того же дня, появилась инициатива многих людей – ветеранов, действующих военных, волонтеров. Которые сказали: у нас будет свой парад", – рассказал ветеран АТО.

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По его словам, только после того, как был создан организационный комитет и началась подготовка "альтернативного парада", Офис президента решил поменять формат и провести "Шествие Достоинства".

"Это был то ли перепуг, что они окажутся в меньшинстве, то ли что-то еще… Но я не вижу, чтобы это было искреннее. Потому что слишком поздно", – подытожил он.

Репетиция парада на День Независимости

Репетиция парада на День Независимости

instagram.com/alanbadoev

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Темы
Парад на День Независимости День Независимости Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Глеб Бабич
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины АТО праздник выплаты
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Даешь показ обрубков всей так называемой украине
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