"Купить военных?" Ветеран АТО высказался о парадах на День Независимости

Выплата бойцам премий в размере 1-2 тыс. грн после отмены традиционного военного парада на День Независимости Украины выглядит как попытка подкупа, заявил ветеран АТО Глеб Бабич.
"Та форма, в которой это произошло (выплата премий. – Ред.) выглядит как попытка купить военных", – сказал Бабич в эфире ObozTV.
Бабич сообщил, что сам он будет участвовать в альтернативном Марше защитников Украины, который готовят ветеранские организации, военнослужащие и волонтеры.
"Я вам напомню историю, как возникло два парада. Во-первых, власть отменила парад. Вообще отменила. После этого, вечером того же дня, появилась инициатива многих людей – ветеранов, действующих военных, волонтеров. Которые сказали: у нас будет свой парад", – рассказал ветеран АТО.
По его словам, только после того, как был создан организационный комитет и началась подготовка "альтернативного парада", Офис президента решил поменять формат и провести "Шествие Достоинства".
"Это был то ли перепуг, что они окажутся в меньшинстве, то ли что-то еще… Но я не вижу, чтобы это было искреннее. Потому что слишком поздно", – подытожил он.
Репетиция парада на День Независимости
instagram.com/alanbadoev
OBOZREVATEL напоминает историю с парадом на День Независимости-2019:
Сначала президент Владимир Зеленский заявил о намерении отказаться от проведения военного парада на День Независимости, а вместо этого выделить деньги на премии для военнослужащих.
Решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировали петицию с требованием провести парад. Ветераны АТО пообещали организовать собственный парад без участия властей.
После этого глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада "Ходу Гідності" ("Шествие Достоинства").
Режиссерами "Шествия" президент назначил клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елену Коляденко. 15 августа на авиационном заводе "Антонов" в Киеве состоялась первая репетиция марша, вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях.
Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о выплате денежных премий военнослужащим в честь 28-й годовщины Независимости Украины.
Служащие ВСУ (как срочной службы, так и курсанты) получат по 1000 грн, а те, кто в 2019 году привлекался в выполнению задач в зоне ООС на Донбассе – по 2000 грн.
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