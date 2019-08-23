"Купить военных?" Ветеран АТО высказался о парадах на День Независимости

Выплата бойцам премий в размере 1-2 тыс. грн после отмены традиционного военного парада на День Независимости Украины выглядит как попытка подкупа, заявил ветеран АТО Глеб Бабич.

"Та форма, в которой это произошло (выплата премий. – Ред.) выглядит как попытка купить военных", – сказал Бабич в эфире ObozTV.

Бабич сообщил, что сам он будет участвовать в альтернативном Марше защитников Украины, который готовят ветеранские организации, военнослужащие и волонтеры.

"Я вам напомню историю, как возникло два парада. Во-первых, власть отменила парад. Вообще отменила. После этого, вечером того же дня, появилась инициатива многих людей – ветеранов, действующих военных, волонтеров. Которые сказали: у нас будет свой парад", – рассказал ветеран АТО.

По его словам, только после того, как был создан организационный комитет и началась подготовка "альтернативного парада", Офис президента решил поменять формат и провести "Шествие Достоинства".

"Это был то ли перепуг, что они окажутся в меньшинстве, то ли что-то еще… Но я не вижу, чтобы это было искреннее. Потому что слишком поздно", – подытожил он.

Репетиция парада на День Независимости instagram.com/alanbadoev

OBOZREVATEL напоминает историю с парадом на День Независимости-2019:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!