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Екатерина Золотарева
Екатерина Золотарева
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Получается, что Америка — это Англия?

3.2т

Не понимаю, почему вы так удивляетесь, что Трамп по свидетельствам американского издания BuzzFeed на саммите "Большой семёрки" сказал мировым лидерам, что "Крым — российский, потому что там все говорят по-русски". Кстати, эту же информацию подтвердил и европейский редактор издания Альберто Нарделли.

Так вот, даже если он это и сказал, в чём я, например, практически не сомневаюсь, что же в этом удивительного? Этот путинский неадекватный поц давно находится в состоянии мерцающего сознания. То, что он творит, давно не укладывается ни в какие рамки здоровой психики. Так с чего бы ему вдруг не выдать очередной пук? Верно, нет таких причин.

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Так что волноваться тут совершенно не о чем, он сегодня выдал одно, завтра ровно в том же непосредственном стиле выдаст ровно обратное, при чём буквально противоположное — сами увидите) Потому что ему однозначно напомнят, что это замечание аналогичным образом можно соотнести и к Америке. Ведь Америка по бОльшей части говорит по-анлийски.

Значит ли это, ну вот если руководствоваться логикой американского президента, что Америка — это Англия?

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Автор
Екатерина ЗолотареваЕкатерина Золотарева
Тема
Политические скандалы в США
Место
США
Источник
Источник:Facebook Екатерины Золотаревой
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Вчера хохловыблядки в комментах именно эту мантру вещали! Сегодня хохлоблядь в с атейке высрала)))
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну вот еще, в США не говорят по-английски, это в Великобритании говорят по-американски. Так думает Трамп, так думает и большинство граждан США.
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