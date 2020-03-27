Еще одну область Украины поразил коронавирус

В Полтавской области зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19, позитивный результат экспресс-тест показал у жительницы Кременчуга.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Малецкий.

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Речь идет о 75-летней женщине, которая не выезжала за границу в последнее время. Предварительный диагноз – пневмония. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми она контактировала.

Для подтверждения диагноза образцы анализа отправлены в Киев.

"Предварительно образцы крови пациентки будут еще дважды протестированы в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако окончательные результаты будут известны только после анализа ПЦР в Киеве", – отметил Малецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 пятницы, 27 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже достигло 218.

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