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27 марта • обновлено в 18:23
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Полтавскую область поразил коронавирус

9.1т
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В Полтавской области зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19, позитивный результат экспресс-тест показал у жительницы Кременчуга.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Малецкий.

Еще одну область Украины поразил коронавирус

5.ua

Речь идет о 75-летней женщине, которая не выезжала за границу в последнее время. Предварительный диагноз – пневмония. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми она контактировала.

Для подтверждения диагноза образцы анализа отправлены в Киев.

"Предварительно образцы крови пациентки будут еще дважды протестированы в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако окончательные результаты будут известны только после анализа ПЦР в Киеве", – отметил Малецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 пятницы, 27 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже достигло 218.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Нагалаханые, вирус на то и вирус, что переболеют им все, пока он не мутирует до безопасного состояния и генофонд человека не подстроится. Не истерите, доходяги, лучше букварь почитайте, вам полезно будет
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