Полиция получила новые автомобили-"фантомы" для охоты за нарушителями скорости в Украине

Национальная полиция получила четыре новых "фантома" – автомобиля Skoda Kodiaq, которые оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков. Стоимость автомобилей составила 3,7 млн грн.

Благодаря "фантомной" системе полицейские смогут фиксировать нарушения скорости в движении – по ходу патрульного авто, сзади и на встречной полосе.

"Эти четыре машины – пилотный проект, в следующем году планируем закупить еще 125 "фантомов", – сообщил Хомяков.

"Фантомы" – полицейские автомобили без опознавательных знаков, со скрытыми проблесковыми маячками и системами автоматической фиксации нарушений.

По словам Хомякова, в случае выявления нарушения "фантом" будет включать мигалки и останавливать водителя-нарушителя или использовать громкоговоритель

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе на Киевщине заработала современная система видеонаблюдения за автотранспортом. Также местные полицейские получили новые служебные авто за счет местного бюджета.