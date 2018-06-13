"Показал мастер-класс": Линчевский срежиссировал видео в операционной

Видео с участием заместителя министра здравоохранения Украины Александа Линчевского, который проводит операцию с личными часами на руке и без специального халата, постановочное.

"Здесь есть один интересный факт, это то, что Линчевский не впрямую, но признал, что это реальное видео. Если бы он был умнее, он бы сказал, что это какой-то монтаж, но он признал, что это реальное видео, он признал, что это была какая-то экстренная форма помощи человеку, человек был в таком состоянии, что надо было срочно спасать, и поэтому забыл снять часы", - сказал в комментарии OBOZREVATEL глава сообщества "Медицинское право в Украине Виктор Сердюк.

Однако, по его словам, есть большие сомнения, что именно эта ситуация, которая зафиксирована на видео, была экстренная.

"Потому что все остальные присутствующие в операционной одеты, как нужно: они в медицинских перчатках, халатах и прочее. Второе, это то, что это все же происходило в операционной, а не в приемном отделении, куда человека только доставили. То есть можно предположить, что в приемном отделении пациенту екстренно оказали помощь, стабилизировали и отправили в операционную", - объясняет Сердюк.

И если бы Линчевский на видео оказывал помощь в приемной, как говорит эксперт, присутствие часов на руке можно было бы понять. После оказания помощи пациента отправили бы на каталке в реанимационную, а затем в операционную, Линчевский должен успеть снять часы и надеть халат.

"Исходя из этой ситуации, скорее всего, это постановочное видео, где он ворвался, как был в операционную, и хотел показать мастер-класс, который он "шумахер". Человеку уже была проведена основная операция, поэтому он так ворвался, и поэтому ему ничего не сказали (о часах. - Ред.), потому что это изначально был театр. Это одно из реалистичных объяснений", - считает Сердюк.

Впоследствии, увидев на видео, что операция проводилась с часами на руке, как полагает эксперт, видео не выкладывали в интернет, но и не удалили. А теперь кто-то из той команды решил его опубликовать.

Несмотря на все это, Сердюк уверен, что реагировать на такие действия нужно, и прежде всего профессиональным обществам и общественности.

"Нужно выйти с инициативой, и возможно, мы это сделаем, чтобы убедиться, что в 18-й больнице существует программа инфекционной безопасности. Что там безопасная хирургия, что там есть стандарты операционной процедуры для всего персонала, от медсестры до заведующего отделения. Если это все есть, то хорошо, супер, это эпизод, можно сказать, что это эксцесс, который состоялся только потому, что Линчевский замминистра. Этот эксцесс, подтверждающий правило, исключение", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, дисциплинарная комиссия предложила закрыть дело в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".