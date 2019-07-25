"Покататься по Крещатику!" Одиозный террорист "ЛНР" пригрозил приехать в Киев на танке

Одиозный террорист, "официальный представитель народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко, который ранее заявил, что стал "гражданским человеком", разразился угрозами приехать в Киев на танке.

Подтверждающую переписку с ним показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Так, ранее военный поделился постом пророссийской журналистки Юлия Витязевой, в комментариях под которым Марочко и заявил об уходе.

"Наша с вами невинная переписка стала достоянием и предметом обсуждения украинской общественности", – отреагировала Витязева. Марочко ответил, что уже полгода, как на пенсии.

Андрей Марочко РИА Новости

К дискуссии подключился и Штефан. Офицер ВСУ написал, что теперь ждет террориста в гости. "Нидождетесь. Разве что на танке по Крещатику покататься", – ответил тот.

"Приезжай, прокачу с ветерком 24 августа", – продолжил Штефан. "Спасибо, подумаю. Если что, и НМ возьму", – написал Марочко. "Конечно же, бери. Места всем хватит", – сыронизировал Штефан.

"Вот это скорость мониторинга в мокшании. Не успел пост написать о обМарочко как они уже дали рекламу моим страницам. Всегда благодарен им за то, что в свое информпространство вносят месседжи оккупанты, российско–оккупационные войска и другие. Еще и с Андрюхой пообщался и пригласил в гости", – написал офицер ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в мае Марочко выступил с бессмысленным заявлением по поводу Донбасса, чем вызвал гнев в сети.

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