Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Покататься по Крещатику!" Одиозный террорист "ЛНР" пригрозил приехать в Киев на танке

2.2т Читать материал на украинском

Одиозный террорист, "официальный представитель народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко, который ранее заявил, что стал "гражданским человеком", разразился угрозами приехать в Киев на танке.

Подтверждающую переписку с ним показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Так, ранее военный поделился постом пророссийской журналистки Юлия Витязевой, в комментариях под которым Марочко и заявил об уходе.

"Наша с вами невинная переписка стала достоянием и предметом обсуждения украинской общественности", – отреагировала Витязева. Марочко ответил, что уже полгода, как на пенсии.

Новости
"У нас тут королевство!" Террористы "ЛНР" придумали новые "издевательства"

Андрей Марочко

Андрей Марочко

РИА Новости

"Покататься по Крещатику!" Одиозный террорист "ЛНР" пригрозил приехать в Киев на танке

К дискуссии подключился и Штефан. Офицер ВСУ написал, что теперь ждет террориста в гости. "Нидождетесь. Разве что на танке по Крещатику покататься", – ответил тот.

"Приезжай, прокачу с ветерком 24 августа", – продолжил Штефан. "Спасибо, подумаю. Если что, и НМ возьму", – написал Марочко. "Конечно же, бери. Места всем хватит", – сыронизировал Штефан.

"Покататься по Крещатику!" Одиозный террорист "ЛНР" пригрозил приехать в Киев на танке

"Вот это скорость мониторинга в мокшании. Не успел пост написать о обМарочко как они уже дали рекламу моим страницам. Всегда благодарен им за то, что в свое информпространство вносят месседжи оккупанты, российско–оккупационные войска и другие. Еще и с Андрюхой пообщался и пригласил в гости", – написал офицер ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в мае Марочко выступил с бессмысленным заявлением по поводу Донбасса, чем вызвал гнев в сети.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Новости ЛНР
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Помнится одиозный куриный кококоманданте заxepченко грозился не только в Киев на танке приехать, но и до Лондона доехать. Но не поехал, пораскинув мозгами....
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / мнения

ads pixel